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В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки - РИА Новости, 02.08.2023
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02:25 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/strelba-1887706085.html
В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки
В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки - РИА Новости, 02.08.2023
В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки
Полицейские ищут неизвестного мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия во время драки около жилого дома в подмосковной Балашихе и скрылся,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:25
2023-08-02T02:25
происшествия
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия во время драки около жилого дома в подмосковной Балашихе и скрылся, пострадавшего госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа. "Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что происшествие произошло на улице Яганова в Балашихе. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.
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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье)
В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки

МВД: в подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки около жилого дома

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия во время драки около жилого дома в подмосковной Балашихе и скрылся, пострадавшего госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие произошло на улице Яганова в Балашихе. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.
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