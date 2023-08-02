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В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки

В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки - РИА Новости, 02.08.2023

В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки

Полицейские ищут неизвестного мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия во время драки около жилого дома в подмосковной Балашихе и скрылся,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T02:25

2023-08-02T02:25

2023-08-02T02:25

происшествия

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полицейские ищут неизвестного мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия во время драки около жилого дома в подмосковной Балашихе и скрылся, пострадавшего госпитализировали, сообщается на сайте МВД Медиа. "Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что происшествие произошло на улице Яганова в Балашихе. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.

https://ria.ru/20230801/ubiystvo-1887576631.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, россия, московская область (подмосковье)