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Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора

Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023

Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора

Дети-сироты, поступившие в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, автоматически будут получать стипендию губернатора без подачи заявления, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:26

2023-08-02T15:26

2023-08-02T15:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.Дети-сироты, поступившие в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, автоматически будут получать стипендию губернатора без подачи заявления, сообщил телеканал "360".Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева заявила, что выплаты направят более чем 6тысячам человек. Деньги поступят на счет до 25 сентября. Размер ежемесячной стипендии составит 6 тысяч рублей."Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора по поддержке детей-сирот, а главное, очень удобная", –пояснила она.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)