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Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:26 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887800963.html
Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора
Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023
Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора
Дети-сироты, поступившие в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, автоматически будут получать стипендию губернатора без подачи заявления, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:26
2023-08-02T15:26
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.Дети-сироты, поступившие в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, автоматически будут получать стипендию губернатора без подачи заявления, сообщил телеканал "360".Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева заявила, что выплаты направят более чем 6тысячам человек. Деньги поступят на счет до 25 сентября. Размер ежемесячной стипендии составит 6 тысяч рублей."Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора по поддержке детей-сирот, а главное, очень удобная", –пояснила она.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры
Купюры - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.Дети-сироты, поступившие в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, автоматически будут получать стипендию губернатора без подачи заявления, сообщил телеканал "360".
Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева заявила, что выплаты направят более чем 6тысячам человек. Деньги поступят на счет до 25 сентября. Размер ежемесячной стипендии составит 6 тысяч рублей.
"Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора по поддержке детей-сирот, а главное, очень удобная", –пояснила она.
 
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