https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887800963.html
Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора
Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023
Сироты Подмосковья автоматически будут получать стипендию губернатора
Дети-сироты, поступившие в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, автоматически будут получать стипендию губернатора без подачи заявления, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:26
2023-08-02T15:26
2023-08-02T15:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e3a8b54f44bf3ed8ed8ff56d46d345.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.Дети-сироты, поступившие в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, автоматически будут получать стипендию губернатора без подачи заявления, сообщил телеканал "360".Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева заявила, что выплаты направят более чем 6тысячам человек. Деньги поступят на счет до 25 сентября. Размер ежемесячной стипендии составит 6 тысяч рублей."Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора по поддержке детей-сирот, а главное, очень удобная", –пояснила она.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca6439ce2a236c0f6a7e9fd325314f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)