https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887795157.html
Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора
Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023
Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора
Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, получат стипендию губернатора региона размером в 6 тысяч рублей, сообщила министр... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:01
2023-08-02T15:01
2023-08-02T15:01
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, получат стипендию губернатора региона размером в 6 тысяч рублей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. "Дети-сироты, которые поступили в колледж, техникум или ВУЗы, автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья. Для этого не нужно подавать никаких заявлений, все придет проактивно", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По словам Болатаевой, первая стипендия поступит на счет обучающегося до 25 сентября. Выплаты будут ежемесячными и нацеленными на поддержу детей-сирот Подмосковья. Всего в Подмосковье стипендию губернатора получают более 6 тысяч детей-сирот, отметили в Минсоцразвития.
https://ria.ru/20230713/putin-1884062862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сироты