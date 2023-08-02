https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887795157.html

Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора

Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023

Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора

Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, получат стипендию губернатора региона размером в 6 тысяч рублей, сообщила министр... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:01

2023-08-02T15:01

2023-08-02T15:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, получат стипендию губернатора региона размером в 6 тысяч рублей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. "Дети-сироты, которые поступили в колледж, техникум или ВУЗы, автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья. Для этого не нужно подавать никаких заявлений, все придет проактивно", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По словам Болатаевой, первая стипендия поступит на счет обучающегося до 25 сентября. Выплаты будут ежемесячными и нацеленными на поддержу детей-сирот Подмосковья. Всего в Подмосковье стипендию губернатора получают более 6 тысяч детей-сирот, отметили в Минсоцразвития.

https://ria.ru/20230713/putin-1884062862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), сироты