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Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:01 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/stipendiya-1887795157.html
Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора
Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора - РИА Новости, 02.08.2023
Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора
Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, получат стипендию губернатора региона размером в 6 тысяч рублей, сообщила министр... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:01
2023-08-02T15:01
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, получат стипендию губернатора региона размером в 6 тысяч рублей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. "Дети-сироты, которые поступили в колледж, техникум или ВУЗы, автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья. Для этого не нужно подавать никаких заявлений, все придет проактивно", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По словам Болатаевой, первая стипендия поступит на счет обучающегося до 25 сентября. Выплаты будут ежемесячными и нацеленными на поддержу детей-сирот Подмосковья. Всего в Подмосковье стипендию губернатора получают более 6 тысяч детей-сирот, отметили в Минсоцразвития.
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московская область (подмосковье), сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сироты

Дети-сироты Подмосковья, поступившие летом, получат стипендию губернатора

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дети-сироты из Подмосковья, поступившие в вузы, колледжи или техникумы, получат стипендию губернатора региона размером в 6 тысяч рублей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
"Дети-сироты, которые поступили в колледж, техникум или ВУЗы, автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья. Для этого не нужно подавать никаких заявлений, все придет проактивно", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По словам Болатаевой, первая стипендия поступит на счет обучающегося до 25 сентября. Выплаты будут ежемесячными и нацеленными на поддержу детей-сирот Подмосковья.
Всего в Подмосковье стипендию губернатора получают более 6 тысяч детей-сирот, отметили в Минсоцразвития.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Сироты
 
 
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