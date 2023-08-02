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Фонд Кадырова с начала СВО доставил бойцам 23 тысячи тонн продовольствия - РИА Новости, 02.08.2023
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Надежные люди
 
18:54 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887860043.html
Фонд Кадырова с начала СВО доставил бойцам 23 тысячи тонн продовольствия
Фонд Кадырова с начала СВО доставил бойцам 23 тысячи тонн продовольствия - РИА Новости, 02.08.2023
Фонд Кадырова с начала СВО доставил бойцам 23 тысячи тонн продовольствия
Общественный фонд имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с начала специальной военной операции доставил жителям новых субъектов РФ и РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:54
2023-08-02T18:54
надежные люди
россия
рамзан кадыров
владимир путин
общество
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ГРОЗНЫЙ, 2 авг - РИА Новости. Общественный фонд имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с начала специальной военной операции доставил жителям новых субъектов РФ и военнослужащим 23 тысячи тонн продовольствия, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.В среду президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Госнаградой была отмечена в том числе мать Рамзана Кадырова, президент фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова – глава государства вручил ей орден Почета. "Я очень признателен нашему национальному лидеру за высокую оценку гуманитарной миссии фонда… С первых дней начала проведения СВО фонд на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий, а также нашим доблестным бойцам. В общей сложности сюда только продовольствия доставлено 23 тысячи тонн. На одни только медикаменты и оборудование для больниц потрачено более 100 миллионов рублей, не говоря уже о других расходах", – написал Кадыров.По его словам, фонд также регулярно оказывает финансовую и продовольственную помощь нуждающимся и малоимущим семьям, возводит и восстанавливает большое количество социально значимых и религиозных объектов. "Широкомасштабная благотворительная деятельность Аймани Несиевны затрагивает огромное количество людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами… Благодаря фонду десятки тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия", – отметил глава Чечни.
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россия, рамзан кадыров, владимир путин, общество
Надежные люди, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Общество
Фонд Кадырова с начала СВО доставил бойцам 23 тысячи тонн продовольствия

Фонд имени главы Чечни Кадырова с начала СВО доставил бойцам 23 тысячи тонн продовольствия

© Фонд КадыроваФонд Кадырова передал гуманитарную помощь раненным в зоне СВО бойцам
Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь раненным в зоне СВО бойцам
© Фонд Кадырова
Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь раненным в зоне СВО бойцам
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ГРОЗНЫЙ, 2 авг - РИА Новости. Общественный фонд имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с начала специальной военной операции доставил жителям новых субъектов РФ и военнослужащим 23 тысячи тонн продовольствия, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
В среду президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Госнаградой была отмечена в том числе мать Рамзана Кадырова, президент фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова – глава государства вручил ей орден Почета.
"Я очень признателен нашему национальному лидеру за высокую оценку гуманитарной миссии фонда… С первых дней начала проведения СВО фонд на регулярной основе отправляет гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий, а также нашим доблестным бойцам. В общей сложности сюда только продовольствия доставлено 23 тысячи тонн. На одни только медикаменты и оборудование для больниц потрачено более 100 миллионов рублей, не говоря уже о других расходах", – написал Кадыров.
По его словам, фонд также регулярно оказывает финансовую и продовольственную помощь нуждающимся и малоимущим семьям, возводит и восстанавливает большое количество социально значимых и религиозных объектов.
"Широкомасштабная благотворительная деятельность Аймани Несиевны затрагивает огромное количество людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами… Благодаря фонду десятки тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия", – отметил глава Чечни.
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Надежные людиРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинОбщество
 
 
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