https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887829548.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:31

2023-08-02T18:31

2023-08-02T18:31

инфографика

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 августа 2023 годаНочью 2 августа ВСУ атаковали корабль Военно-Морского Флота России при помощи беспилотного катера в юго-западной части Черного моря. Украинское судно было уничтожено. Также за минувшие сутки российские войска отразили атаки противника на Донецком, Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.Параллельно ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 118 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов и топлива. Поражен командный пункт. Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 28 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 1142 реактивные системы залпового огня, 11 084 танка и других бронемашин, 5719 орудий полевой артиллерии и 12 020 единиц автомобильной техники.

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россия

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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