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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:31
2023-08-02T18:31
2023-08-02T18:31
инфографика
спецоперация
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 августа 2023 годаНочью 2 августа ВСУ атаковали корабль Военно-Морского Флота России при помощи беспилотного катера в юго-западной части Черного моря. Украинское судно было уничтожено. Также за минувшие сутки российские войска отразили атаки противника на Донецком, Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.Параллельно ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 118 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов и топлива. Поражен командный пункт. Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 28 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 1142 реактивные системы залпового огня, 11 084 танка и других бронемашин, 5719 орудий полевой артиллерии и 12 020 единиц автомобильной техники.
украина
россия
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 августа 2023 года
Ночью 2 августа ВСУ атаковали корабль Военно-Морского Флота России при помощи беспилотного катера в юго-западной части Черного моря. Украинское судно было уничтожено. Также за минувшие сутки российские войска отразили атаки противника на Донецком, Южнодонецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
Параллельно ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 118 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов и топлива. Поражен командный пункт. Средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 28 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 зенитных ракетных комплексов, 1142 реактивные системы залпового огня, 11 084 танка и других бронемашин, 5719 орудий полевой артиллерии и 12 020 единиц автомобильной техники.