https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887793142.html
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении, уничтожен склад боеприпасов, потери Киева составили более 220 военных,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:53
2023-08-02T14:53
2023-08-02T15:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883117907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_942ddf0f528a251e1caa71019b8c1c37.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении, уничтожен склад боеприпасов, потери Киева составили более 220 военных, танк и две БМП, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на Запорожском направлении активные действия российских подразделений, удары авиации и огонь артиллерии позволили отразить четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки в Запорожской области. "Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины", - добавили в МО РФ.
россия
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883117907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_073e174044a3f5f90b88bd334974f9d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, киев, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Безопасность, В мире
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении