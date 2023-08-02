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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.08.2023

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении, уничтожен склад боеприпасов, потери Киева составили более 220 военных,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:53

2023-08-02T14:53

2023-08-02T15:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении, уничтожен склад боеприпасов, потери Киева составили более 220 военных, танк и две БМП, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на Запорожском направлении активные действия российских подразделений, удары авиации и огонь артиллерии позволили отразить четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки в Запорожской области. "Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины", - добавили в МО РФ.

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россия, запорожская область, киев, безопасность, в мире