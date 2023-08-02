Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 02.08.2023 (обновлено: 15:00 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887793142.html
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении, уничтожен склад боеприпасов, потери Киева составили более 220 военных,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:53
2023-08-02T15:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
киев
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883117907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_942ddf0f528a251e1caa71019b8c1c37.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении, уничтожен склад боеприпасов, потери Киева составили более 220 военных, танк и две БМП, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на Запорожском направлении активные действия российских подразделений, удары авиации и огонь артиллерии позволили отразить четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки в Запорожской области. "Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины", - добавили в МО РФ.
россия
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883117907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_073e174044a3f5f90b88bd334974f9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, киев, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Киев, Безопасность, В мире
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении, уничтожен склад боеприпасов, потери Киева составили более 220 военных, танк и две БМП, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Запорожском направлении активные действия российских подразделений, удары авиации и огонь артиллерии позволили отразить четыре атаки противника в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки в Запорожской области.
"Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьКиевБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала