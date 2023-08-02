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Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении

Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 02.08.2023

Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении

Потери среди украинских военнослужащих на южнодонецком направлении составили более 210 солдат, три БМП, польскую артустановку и гаубицу "Богдана", сообщили в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:47

2023-08-02T14:47

2023-08-02T15:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Потери среди украинских военнослужащих на южнодонецком направлении составили более 210 солдат, три БМП, польскую артустановку и гаубицу "Богдана", сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица "Богдана", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южно-Донецком направлении умелыми и профессиональными действиями подразделений группировки войск "Восток", а также ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем была успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики.

киев

донецкая народная республика

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киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность, в мире