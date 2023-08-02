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Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 02.08.2023 (обновлено: 15:00 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887791587.html
Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении
Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении
Потери среди украинских военнослужащих на южнодонецком направлении составили более 210 солдат, три БМП, польскую артустановку и гаубицу "Богдана", сообщили в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:47
2023-08-02T15:00
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
в мире
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Потери среди украинских военнослужащих на южнодонецком направлении составили более 210 солдат, три БМП, польскую артустановку и гаубицу "Богдана", сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица "Богдана", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южно-Донецком направлении умелыми и профессиональными действиями подразделений группировки войск "Восток", а также ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем была успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики.
киев
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киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, В мире
Киев потерял 210 военных на Южно-Донецком направлении

Минобороны: Киев потерял 210 военных и технику на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Потери среди украинских военнослужащих на южнодонецком направлении составили более 210 солдат, три БМП, польскую артустановку и гаубицу "Богдана", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 210 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также колесная самоходная гаубица "Богдана", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении умелыми и профессиональными действиями подразделений группировки войск "Восток", а также ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем была успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики.
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