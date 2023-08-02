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На юге Одесской области возникли пожары на промышленных и портовых объектах

На юге Одесской области возникли пожары на промышленных и портовых объектах - РИА Новости, 02.08.2023

На юге Одесской области возникли пожары на промышленных и портовых объектах

На промышленных и портовых объектах на юге Одесской области возникли пожары, говорится в сообщении главы областной администрации Олега Кипера в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T06:30

2023-08-02T06:30

2023-08-02T10:03

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На промышленных и портовых объектах на юге Одесской области возникли пожары, говорится в сообщении главы областной администрации Олега Кипера в Telegram-канале."В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор", — написал он.Информацию подтвердили в украинском оперативном командовании "Юг"."Ночная атака беспилотниками <...> была направлена на юг Одесской области", — отметили украинские военные.Ранее украинские СМИ писали о работе ПВО, в регионе объявляли воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230802/aviatsiya-1887709134.html

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в мире, одесская область, вооруженные силы рф, украина