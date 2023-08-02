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ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР
ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2023
ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР
Российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:50
2023-08-02T14:50
2023-08-02T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в сводке."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики… За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР