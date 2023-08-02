https://ria.ru/20230802/spetsopeartsiya-1887792584.html

ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР

ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2023

ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:50

2023-08-02T14:50

2023-08-02T14:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в сводке."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики… За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире