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ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 02.08.2023 (обновлено: 14:54 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/spetsopeartsiya-1887792584.html
ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР
ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР - РИА Новости, 02.08.2023
ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР
Российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:50
2023-08-02T14:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в сводке."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики… За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире
ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР

Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 115 украинских военных, сообщило Минобороны РФ в сводке.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики… За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская установка М777 производства США, самоходная гаубица "Гвоздика", а также орудие Д-30", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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