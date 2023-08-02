https://ria.ru/20230802/sdelka-1887772714.html

Анкара приложит усилия для возобновления зерновой сделки, заверил Эрдоган

Анкара приложит усилия для возобновления зерновой сделки, заверил Эрдоган - РИА Новости, 02.08.2023

Анкара приложит усилия для возобновления зерновой сделки, заверил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента РФ Владимира Путина, что Анкара продолжит прикладывать усилия с целью возобновления зерновой сделки,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:38

2023-08-02T13:38

2023-08-02T13:38

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg

СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента РФ Владимира Путина, что Анкара продолжит прикладывать усилия с целью возобновления зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера. Телефонный разговор между лидерами состоялся в среду. "Эрдоган подчеркнул, что если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, то это не пойдет никому на пользу, в первую очередь пострадают нуждающиеся в зерне беднейшие страны", - говорится в полученном РИА Новости заявлении. По словам турецкого лидера, цены на зерно за последние две недели после окончания действия сделки увеличились на 15%, в то время как во время ее активной реализации они снизились на 23%. "Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения действия инициативы", - сообщила канцелярия. Отмечается, что турецкий лидер в ходе разговора охарактеризовал сделку как "мост мира". Касающаяся России часть зерновой сделки до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, после реализации этой части договоренности. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887299749.html

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887256237.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, в мире