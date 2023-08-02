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Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской - РИА Новости, 02.08.2023
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14:25 02.08.2023 (обновлено: 15:40 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887786041.html
Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской
Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской - РИА Новости, 02.08.2023
Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской
Санкции против демократически избранных лидеров Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) провоцируют нестабильность и усугубление конфликтов, приводит... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:25
2023-08-02T15:40
в мире
венгрия
республика сербская
сша
государственный департамент сша
босния и герцеговина
югославия
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БУДАПЕШТ, 2 авг — РИА Новости. Санкции против демократически избранных лидеров Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) провоцируют нестабильность и усугубление конфликтов, приводит агентство MTI заявление госсекретаря МИД Венгрии Петера Стараи. "Санкции в отношении демократически избранных лидеров работают против стабильности, вместо этого необходимо проводить консультации на основе взаимного уважения не о Западных Балканах, а с Западными Балканами. Вот почему Венгрия поддерживает избранных лидеров и призывает к скорейшему налаживанию реального диалога", — отметил он.По словам Стараи, опыт показал, что на Западных Балканах санкции только усиливают напряженность и углубляют конфликты.В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники сходятся на цифре более чем в 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873320526.html
венгрия
республика сербская
сша
босния и герцеговина
югославия
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в мире, венгрия, республика сербская, сша, государственный департамент сша, босния и герцеговина, югославия
В мире, Венгрия, Республика Сербская, США, Государственный департамент США, Босния и Герцеговина, Югославия
Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской

МИД Венгрии раскритиковал США за санкции против руководителей Республики Сербской БиГ

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 авг — РИА Новости. Санкции против демократически избранных лидеров Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) провоцируют нестабильность и усугубление конфликтов, приводит агентство MTI заявление госсекретаря МИД Венгрии Петера Стараи.
"Санкции в отношении демократически избранных лидеров работают против стабильности, вместо этого необходимо проводить консультации на основе взаимного уважения не о Западных Балканах, а с Западными Балканами. Вот почему Венгрия поддерживает избранных лидеров и призывает к скорейшему налаживанию реального диалога", — отметил он.

Накануне ночью Госдеп США объявил о введении персональных санкций против члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя парламента Республики Сербской Ненада Стевандича, главы правительства РС Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. В качестве причины для введения ограничений указано принятие парламентом РС закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской.

По словам Стараи, опыт показал, что на Западных Балканах санкции только усиливают напряженность и углубляют конфликты.
В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники сходятся на цифре более чем в 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
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В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от санкций
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В миреВенгрияРеспублика СербскаяСШАГосударственный департамент СШАБосния и ГерцеговинаЮгославия
 
 
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