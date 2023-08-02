Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской
МИД Венгрии раскритиковал США за санкции против руководителей Республики Сербской БиГ
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 авг — РИА Новости. Санкции против демократически избранных лидеров Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) провоцируют нестабильность и усугубление конфликтов, приводит агентство MTI заявление госсекретаря МИД Венгрии Петера Стараи.
"Санкции в отношении демократически избранных лидеров работают против стабильности, вместо этого необходимо проводить консультации на основе взаимного уважения не о Западных Балканах, а с Западными Балканами. Вот почему Венгрия поддерживает избранных лидеров и призывает к скорейшему налаживанию реального диалога", — отметил он.
Накануне ночью Госдеп США объявил о введении персональных санкций против члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя парламента Республики Сербской Ненада Стевандича, главы правительства РС Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. В качестве причины для введения ограничений указано принятие парламентом РС закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской.
По словам Стараи, опыт показал, что на Западных Балканах санкции только усиливают напряженность и углубляют конфликты.
В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники сходятся на цифре более чем в 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).