https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887786041.html

Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской

Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской - РИА Новости, 02.08.2023

Венгрия раскритиковала санкции США против руководства Республики Сербской

Санкции против демократически избранных лидеров Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) провоцируют нестабильность и усугубление конфликтов, приводит... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:25

2023-08-02T14:25

2023-08-02T15:40

в мире

венгрия

республика сербская

сша

государственный департамент сша

босния и герцеговина

югославия

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БУДАПЕШТ, 2 авг — РИА Новости. Санкции против демократически избранных лидеров Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) провоцируют нестабильность и усугубление конфликтов, приводит агентство MTI заявление госсекретаря МИД Венгрии Петера Стараи. "Санкции в отношении демократически избранных лидеров работают против стабильности, вместо этого необходимо проводить консультации на основе взаимного уважения не о Западных Балканах, а с Западными Балканами. Вот почему Венгрия поддерживает избранных лидеров и призывает к скорейшему налаживанию реального диалога", — отметил он.По словам Стараи, опыт показал, что на Западных Балканах санкции только усиливают напряженность и углубляют конфликты.В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники сходятся на цифре более чем в 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение и сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873320526.html

венгрия

республика сербская

сша

босния и герцеговина

югославия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, республика сербская, сша, государственный департамент сша, босния и герцеговина, югославия