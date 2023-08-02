https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887719758.html

Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России

Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России - РИА Новости, 02.08.2023

Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России

Страны Запада пытаются повлиять на позицию союзников России по ЕАЭС, в том числе угрожая вторичными санкциями, но благодаря общим усилиям ЕАЭС удается... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T08:57

2023-08-02T08:57

2023-08-02T08:57

россия

микаэл агасандян

евразийский экономический союз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны Запада пытаются повлиять на позицию союзников России по ЕАЭС, в том числе угрожая вторичными санкциями, но благодаря общим усилиям ЕАЭС удается выдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян."На современном этапе международных отношений для некоторых стран стало нормой добиваться своих целей давлением и шантажом, даже если эти цели не имеют под собой легитимной основы. К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС, в том числе путем угроз применения вторичных санкций", - заявил Агасандян.При этом, отметил он, на Западе "совершенно не заботятся о том, что такие меры приводят к различным по масштабу экономическим потерям для стран союза и по своей сути подрывают стабильность экономик и благополучие граждан ЕАЭС"."Благодаря общим усилиям Союзу удается выдерживать беспрецедентное внешнее давление. В рамках нашего объединения была проделана серьезная работа, предприняты совместные меры, которые направлены на повышение устойчивости экономик государств-членов Союза, оказание поддержки предпринимателям и гражданам наших стран с использованием уже действующих механизмов и имеющихся инструментов - отсутствие таможенного контроля на внутренних границах, единое техническое регулирование, промкооперация и другие", - отметил он.

https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886582421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, в мире