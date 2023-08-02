Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России
Дипломат Агасандян: Запад пытается влиять на позиции стран ЕАЭС, угрожая санкциями
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны Запада пытаются повлиять на позицию союзников России по ЕАЭС, в том числе угрожая вторичными санкциями, но благодаря общим усилиям ЕАЭС удается выдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
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"На современном этапе международных отношений для некоторых стран стало нормой добиваться своих целей давлением и шантажом, даже если эти цели не имеют под собой легитимной основы. К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС, в том числе путем угроз применения вторичных санкций", - заявил Агасандян.
При этом, отметил он, на Западе "совершенно не заботятся о том, что такие меры приводят к различным по масштабу экономическим потерям для стран союза и по своей сути подрывают стабильность экономик и благополучие граждан ЕАЭС".
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"Благодаря общим усилиям Союзу удается выдерживать беспрецедентное внешнее давление. В рамках нашего объединения была проделана серьезная работа, предприняты совместные меры, которые направлены на повышение устойчивости экономик государств-членов Союза, оказание поддержки предпринимателям и гражданам наших стран с использованием уже действующих механизмов и имеющихся инструментов - отсутствие таможенного контроля на внутренних границах, единое техническое регулирование, промкооперация и другие", - отметил он.