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Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России - РИА Новости, 02.08.2023
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08:57 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/sanktsii-1887719758.html
Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России
Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России - РИА Новости, 02.08.2023
Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России
Страны Запада пытаются повлиять на позицию союзников России по ЕАЭС, в том числе угрожая вторичными санкциями, но благодаря общим усилиям ЕАЭС удается... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:57
2023-08-02T08:57
россия
микаэл агасандян
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны Запада пытаются повлиять на позицию союзников России по ЕАЭС, в том числе угрожая вторичными санкциями, но благодаря общим усилиям ЕАЭС удается выдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян."На современном этапе международных отношений для некоторых стран стало нормой добиваться своих целей давлением и шантажом, даже если эти цели не имеют под собой легитимной основы. К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС, в том числе путем угроз применения вторичных санкций", - заявил Агасандян.При этом, отметил он, на Западе "совершенно не заботятся о том, что такие меры приводят к различным по масштабу экономическим потерям для стран союза и по своей сути подрывают стабильность экономик и благополучие граждан ЕАЭС"."Благодаря общим усилиям Союзу удается выдерживать беспрецедентное внешнее давление. В рамках нашего объединения была проделана серьезная работа, предприняты совместные меры, которые направлены на повышение устойчивости экономик государств-членов Союза, оказание поддержки предпринимателям и гражданам наших стран с использованием уже действующих механизмов и имеющихся инструментов - отсутствие таможенного контроля на внутренних границах, единое техническое регулирование, промкооперация и другие", - отметил он.
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россия, микаэл агасандян, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Микаэл Агасандян, Евразийский экономический союз, В мире
Запад угрожает ЕАЭС санкциями, заявили в МИД России

Дипломат Агасандян: Запад пытается влиять на позиции стран ЕАЭС, угрожая санкциями

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны Запада пытаются повлиять на позицию союзников России по ЕАЭС, в том числе угрожая вторичными санкциями, но благодаря общим усилиям ЕАЭС удается выдерживать давление, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
«
"На современном этапе международных отношений для некоторых стран стало нормой добиваться своих целей давлением и шантажом, даже если эти цели не имеют под собой легитимной основы. К сожалению, сегодня недружественными государствами предпринимаются попытки повлиять на позицию наших союзников по ЕАЭС, в том числе путем угроз применения вторичных санкций", - заявил Агасандян.
При этом, отметил он, на Западе "совершенно не заботятся о том, что такие меры приводят к различным по масштабу экономическим потерям для стран союза и по своей сути подрывают стабильность экономик и благополучие граждан ЕАЭС".
«
"Благодаря общим усилиям Союзу удается выдерживать беспрецедентное внешнее давление. В рамках нашего объединения была проделана серьезная работа, предприняты совместные меры, которые направлены на повышение устойчивости экономик государств-членов Союза, оказание поддержки предпринимателям и гражданам наших стран с использованием уже действующих механизмов и имеющихся инструментов - отсутствие таможенного контроля на внутренних границах, единое техническое регулирование, промкооперация и другие", - отметил он.
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