https://ria.ru/20230802/samolet-1887711782.html

В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта

В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта - РИА Новости, 02.08.2023

В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта

Самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T06:59

2023-08-02T06:59

2023-08-02T08:34

происшествия

иркутск

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ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.Инцидент произошел при разбеге. Речь идет о рейсе №6329 сообщением "Иркутск-Якутск", добавили в ведомстве."Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку", — отметили в прокуратуре.По информации ведомства, на борту находились 124 пассажира, пострадавших нет.Сотрудники ведомства пообещали дать оценку технического состояния летательного аппарата.Начались проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов и орнитологического обеспечения безопасности полетов.Кроме того, Восточное межрегиональное управление СК приступило к доследственным мероприятиям.

https://ria.ru/20230712/samolet-1883666894.html

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иркутск

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происшествия, иркутск