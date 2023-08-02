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В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта - РИА Новости, 02.08.2023
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06:59 02.08.2023 (обновлено: 08:34 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/samolet-1887711782.html
В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта
В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта - РИА Новости, 02.08.2023
В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта
Самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T06:59
2023-08-02T08:34
происшествия
иркутск
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ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.Инцидент произошел при разбеге. Речь идет о рейсе №6329 сообщением "Иркутск-Якутск", добавили в ведомстве."Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку", — отметили в прокуратуре.По информации ведомства, на борту находились 124 пассажира, пострадавших нет.Сотрудники ведомства пообещали дать оценку технического состояния летательного аппарата.Начались проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов и орнитологического обеспечения безопасности полетов.Кроме того, Восточное межрегиональное управление СК приступило к доследственным мероприятиям.
https://ria.ru/20230712/samolet-1883666894.html
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происшествия, иркутск
Происшествия, Иркутск
В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта

Пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" врезался в стаю птиц в аэропорту в Иркутска

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самолет. Архивное фото
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ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, говорится в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Инцидент произошел при разбеге. Речь идет о рейсе №6329 сообщением "Иркутск-Якутск", добавили в ведомстве.
«
"Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку", — отметили в прокуратуре.
По информации ведомства, на борту находились 124 пассажира, пострадавших нет.
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Сотрудники ведомства пообещали дать оценку технического состояния летательного аппарата.
Начались проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов и орнитологического обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, Восточное межрегиональное управление СК приступило к доследственным мероприятиям.
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