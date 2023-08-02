https://ria.ru/20230802/rossiya-1887804437.html
Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ
Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ - РИА Новости, 02.08.2023
Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ
Министерство обороны России опубликовало в среду видео, на котором показано, как колонна российской бронетехники с ходу поражает замаскированные позиции ВСУ в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:40
2023-08-02T15:40
2023-08-02T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
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луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в среду видео, на котором показано, как колонна российской бронетехники с ходу поражает замаскированные позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве (ЛНР). На ролике продолжительностью 44 секунды, снятом на камеру дрона, колонна российской бронетехники, состоящая из танков и БМП, едет вдоль лесопосадок, где разместились украинские войска. Не останавливаясь, российская техника поражает замаскированные в лесу позиции и огневые точки ВСУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры атаки на замаскированные позиции ВСУ
Кадры атаки на замаскированные позиции ВСУ
2023-08-02T15:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ
Минобороны показало видео поражения бронетехникой замаскированных в лесу позиций ВСУ