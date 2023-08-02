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В США умер ребенок, оставленный в машине на восемь часов
В США умер ребенок, оставленный в машине на восемь часов - РИА Новости, 02.08.2023
В США умер ребенок, оставленный в машине на восемь часов
Годовалая девочка умерла из-за того, что бабушка оставила ее на восемь часов в раскаленной от жары машине на острове Лонг-Айленд в США, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:56
2023-08-02T17:56
2023-08-02T17:56
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Годовалая девочка умерла из-за того, что бабушка оставила ее на восемь часов в раскаленной от жары машине на острове Лонг-Айленд в США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудников полиции округа Саффолк. "Малыш умер в понедельник после того, как он был оставлен в горячей машине на Лонг-Айленде на восемь часов", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицию. По данным полиции, бабушка, 54-летняя жительница, забыла завезти 14-месячную девочку в детский сад и уехала на работу, оставив ребенка в машине на заднем сиденье. Как отмечается, через восемь часов женщина пошла забирать ребенка из садика и поняла, что оставила его в машине. Согласно информации телеканала, ребенок был доставлен в медицинский центр города Смиттаун, где врачи констатировали ее смерть. Как отмечается, полиция начала расследование по этому делу. По данным национального совета безопасности, на которые ссылается телеканал, ежегодно в США около 40 детей погибают от теплового удара, оказавшись запертыми в автомобиле. В большинстве случаев родители или няни забывают, что ребенок находится в машине.
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в мире, сша, происшествия
В мире, США, Происшествия
В США умер ребенок, оставленный в машине на восемь часов
CBS News: в США умерла девочка, оставленная в раскаленной от жары машине на восемь часов
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Годовалая девочка умерла из-за того, что бабушка оставила ее на восемь часов в раскаленной от жары машине на острове Лонг-Айленд в США, сообщает телеканал CBS News
со ссылкой на сотрудников полиции округа Саффолк.
«
"Малыш умер в понедельник после того, как он был оставлен в горячей машине на Лонг-Айленде на восемь часов", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицию.
По данным полиции, бабушка, 54-летняя жительница, забыла завезти 14-месячную девочку в детский сад и уехала на работу, оставив ребенка в машине на заднем сиденье. Как отмечается, через восемь часов женщина пошла забирать ребенка из садика и поняла, что оставила его в машине.
Согласно информации телеканала, ребенок был доставлен в медицинский центр города Смиттаун, где врачи констатировали ее смерть.
Как отмечается, полиция начала расследование по этому делу.
По данным национального совета безопасности, на которые ссылается телеканал, ежегодно в США около 40 детей погибают от теплового удара, оказавшись запертыми в автомобиле. В большинстве случаев родители или няни забывают, что ребенок находится в машине.
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