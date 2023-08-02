https://ria.ru/20230802/rebenok-1887840203.html

В США умер ребенок, оставленный в машине на восемь часов

В США умер ребенок, оставленный в машине на восемь часов - РИА Новости, 02.08.2023

В США умер ребенок, оставленный в машине на восемь часов

Годовалая девочка умерла из-за того, что бабушка оставила ее на восемь часов в раскаленной от жары машине на острове Лонг-Айленд в США, сообщает телеканал CBS... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:56

2023-08-02T17:56

2023-08-02T17:56

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Годовалая девочка умерла из-за того, что бабушка оставила ее на восемь часов в раскаленной от жары машине на острове Лонг-Айленд в США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудников полиции округа Саффолк. "Малыш умер в понедельник после того, как он был оставлен в горячей машине на Лонг-Айленде на восемь часов", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицию. По данным полиции, бабушка, 54-летняя жительница, забыла завезти 14-месячную девочку в детский сад и уехала на работу, оставив ребенка в машине на заднем сиденье. Как отмечается, через восемь часов женщина пошла забирать ребенка из садика и поняла, что оставила его в машине. Согласно информации телеканала, ребенок был доставлен в медицинский центр города Смиттаун, где врачи констатировали ее смерть. Как отмечается, полиция начала расследование по этому делу. По данным национального совета безопасности, на которые ссылается телеканал, ежегодно в США около 40 детей погибают от теплового удара, оказавшись запертыми в автомобиле. В большинстве случаев родители или няни забывают, что ребенок находится в машине.

https://ria.ru/20230418/rebenok-1866186778.html

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в мире, сша, происшествия