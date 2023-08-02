https://ria.ru/20230802/razgovor-1887778609.html

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество - РИА Новости, 02.08.2023

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, был продолжен диалог по различным аспектам многопланового РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:54

2023-08-02T13:54

2023-08-02T13:59

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

россия

в мире

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, был продолжен диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885598702.html

турция

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владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, россия, в мире