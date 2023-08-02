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Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество - РИА Новости, 02.08.2023
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13:54 02.08.2023 (обновлено: 13:59 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/razgovor-1887778609.html
Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество
Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество - РИА Новости, 02.08.2023
Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, был продолжен диалог по различным аспектам многопланового РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:54
2023-08-02T13:59
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
россия
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, был продолжен диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества", - говорится в сообщении.
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владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка, россия, в мире
Владимир Путин, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка, Россия, В мире
Путин по телефону обсудил с Эрдоганом российско-турецкое сотрудничество

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом многоплановое российско-турецкое сотрудничество

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, был продолжен диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделкаРоссияВ мире
 
 
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