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ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино - РИА Новости, 02.08.2023
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино
Украинская штурмовая группа накануне пыталась прорвать оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области, противник был уничтожен артиллерией еще в момент РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:55
2023-08-02T11:55
2023-08-02T11:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинская штурмовая группа накануне пыталась прорвать оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области, противник был уничтожен артиллерией еще в момент выдвижения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера штурмовая группа противника предприняла еще одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работино Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее", - написал он в своем телеграм-канале. Как отметил Балицкий, противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и "снова бросает своих людей на убой". "С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку. Сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни", - подчеркнул врио губернатора.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино
Балицкий: артиллеристы уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино