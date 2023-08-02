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ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино

ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино - РИА Новости, 02.08.2023

ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино

Украинская штурмовая группа накануне пыталась прорвать оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области, противник был уничтожен артиллерией еще в момент РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:55

2023-08-02T11:55

2023-08-02T11:55

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинская штурмовая группа накануне пыталась прорвать оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области, противник был уничтожен артиллерией еще в момент выдвижения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера штурмовая группа противника предприняла еще одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работино Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее", - написал он в своем телеграм-канале. Как отметил Балицкий, противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и "снова бросает своих людей на убой". "С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку. Сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность