Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/rabotino-1887752317.html
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино - РИА Новости, 02.08.2023
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино
Украинская штурмовая группа накануне пыталась прорвать оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области, противник был уничтожен артиллерией еще в момент РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:55
2023-08-02T11:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884449164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6b005b942dbd371c8199e93bd7125ac.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинская штурмовая группа накануне пыталась прорвать оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области, противник был уничтожен артиллерией еще в момент выдвижения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Вчера штурмовая группа противника предприняла еще одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работино Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее", - написал он в своем телеграм-канале. Как отметил Балицкий, противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и "снова бросает своих людей на убой". "С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку. Сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни", - подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884449164_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a7f4cfa23fd0e37d1a2a8bdccebd485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино

Балицкий: артиллеристы уничтожили штурмовиков ВСУ при попытке пойти в атаку у Работино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинская штурмовая группа накануне пыталась прорвать оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области, противник был уничтожен артиллерией еще в момент выдвижения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Вчера штурмовая группа противника предприняла еще одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работино Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее", - написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил Балицкий, противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и "снова бросает своих людей на убой".
«
"С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку. Сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни", - подчеркнул врио губернатора.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
Вчера, 00:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала