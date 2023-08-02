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Российские системы ПВО за сутки сбили 28 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 28 украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 28 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:12
2023-08-02T15:12
2023-08-02T15:12
специальная военная операция на украине
россия
рубежное
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоалександровка, Маньковка, Рубежное, Варваровка Луганской Народной Республики, Кодема, Берестовое, Веселое, Васильевка Донецкой народной республики, Павловка, Орлянское, Червоногорка Запорожской области, Новопокровка и Новые Олешки Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12020 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, рубежное, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рубежное, Запорожская область
Российские системы ПВО за сутки сбили 28 украинских дронов
Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 28 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS