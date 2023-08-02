https://ria.ru/20230802/putin-1887764277.html

Путин может выступить с видеообращением на конференции по безопасности

Путин может выступить с видеообращением на конференции по безопасности - РИА Новости, 02.08.2023

Путин может выступить с видеообращением на конференции по безопасности

Пока непонятно, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину график очно поучаствовать в Московской конференции по безопасности, но видеообращение будет, сообщил... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:50

2023-08-02T12:50

2023-08-02T12:50

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пока непонятно, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину график очно поучаствовать в Московской конференции по безопасности, но видеообращение будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока непонятно, позволит ли график президента там побывать. Если это будет, мы вам сообщим. Но в любом случае предусмотрено видеообращение к участникам конференции президента, которое тоже будет содержательным", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. В 2023 году она начнется 15 августа.

https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, дмитрий песков