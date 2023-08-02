https://ria.ru/20230802/putin-1887764277.html
Путин может выступить с видеообращением на конференции по безопасности
Путин может выступить с видеообращением на конференции по безопасности - РИА Новости, 02.08.2023
Путин может выступить с видеообращением на конференции по безопасности
Пока непонятно, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину график очно поучаствовать в Московской конференции по безопасности, но видеообращение будет, сообщил... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:50
2023-08-02T12:50
2023-08-02T12:50
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пока непонятно, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину график очно поучаствовать в Московской конференции по безопасности, но видеообращение будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока непонятно, позволит ли график президента там побывать. Если это будет, мы вам сообщим. Но в любом случае предусмотрено видеообращение к участникам конференции президента, которое тоже будет содержательным", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов. Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. В 2023 году она начнется 15 августа.
https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин может выступить с видеообращением на конференции по безопасности
Песков: пока непонятно, будет ли Путин очно участвовать в конференции по безопасности
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пока непонятно, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину график очно поучаствовать в Московской конференции по безопасности, но видеообращение будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока непонятно, позволит ли график президента там побывать. Если это будет, мы вам сообщим. Но в любом случае предусмотрено видеообращение к участникам конференции президента, которое тоже будет содержательным", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. В 2023 году она начнется 15 августа.
Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия — Африка