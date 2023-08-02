https://ria.ru/20230802/putin-1887721705.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.08.2023
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам пунктов пропуска через границу. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:46
2023-08-02T16:46
2023-08-02T16:46
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам пунктов пропуска через границу.
россия
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РИА Новости
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LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства РФ_2 августа
LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства РФ_2 августа
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РИА Новости
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам пунктов пропуска через границу.
2023-08-02T16:46
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PT1S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам пунктов пропуска через границу.