https://ria.ru/20230802/putin-1887721705.html

Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.08.2023

Совещание правительства с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам пунктов пропуска через границу. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:46

2023-08-02T16:46

2023-08-02T16:46

политика

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по вопросам пунктов пропуска через границу.

россия

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2023

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LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства РФ_2 августа LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства РФ_2 августа 2023-08-02T16:46 true PT1S

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политика, россия, владимир путин, видео