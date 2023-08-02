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В британской BAE Systems рассказали о планах по открытию офиса на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
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11:57 02.08.2023 (обновлено: 12:02 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/proizvodstvo-1887752780.html
В британской BAE Systems рассказали о планах по открытию офиса на Украине
В британской BAE Systems рассказали о планах по открытию офиса на Украине - РИА Новости, 02.08.2023
В британской BAE Systems рассказали о планах по открытию офиса на Украине
Главный исполнительный директор крупной оборонной компании Великобритании BAE Systems Чарльз Вудберн сообщил о прогрессе, достигнутом в отношении планов открыть РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:57
2023-08-02T12:02
в мире
украина
bae systems
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Главный исполнительный директор крупной оборонной компании Великобритании BAE Systems Чарльз Вудберн сообщил о прогрессе, достигнутом в отношении планов открыть на Украине офис компании и создать мощности по ремонту и производству продукции, сообщило в среду агентство Рейтер. "Это (обсуждение открытия офиса – ред.), безусловно, продвигается", - приводит агентство слова Вудберна, сказанные им журналистам. Глава оборонной компании добавил, что в настоящий момент ведутся продуктивные обсуждения. По словам Вудберна, первым шагом является открытие офиса, а затем начало сотрудничества "с местным партнером", говорится в статье. В мае Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской BAE Systems. Стороны договорились начать работу по открытию офиса компании на Украине, а затем – по созданию мощностей по ремонту и производству продукции предприятия. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае открытия на Украине британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью для ударов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230731/vybory-1887306462.html
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в мире, украина, bae systems, великобритания, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, BAE Systems, Великобритания, Владимир Зеленский, НАТО
В британской BAE Systems рассказали о планах по открытию офиса на Украине

В британской оборонной BAE Systems сообщили о прогрессе по запуску производства на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Главный исполнительный директор крупной оборонной компании Великобритании BAE Systems Чарльз Вудберн сообщил о прогрессе, достигнутом в отношении планов открыть на Украине офис компании и создать мощности по ремонту и производству продукции, сообщило в среду агентство Рейтер.
"Это (обсуждение открытия офиса – ред.), безусловно, продвигается", - приводит агентство слова Вудберна, сказанные им журналистам.
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Глава оборонной компании добавил, что в настоящий момент ведутся продуктивные обсуждения.
По словам Вудберна, первым шагом является открытие офиса, а затем начало сотрудничества "с местным партнером", говорится в статье.
В мае Владимир Зеленский сообщал, что встретился с представителями британской BAE Systems. Стороны договорились начать работу по открытию офиса компании на Украине, а затем – по созданию мощностей по ремонту и производству продукции предприятия.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в случае открытия на Украине британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью для ударов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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