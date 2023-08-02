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Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ - РИА Новости, 02.08.2023
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09:10 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/proizvodstva-1887666977.html
Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ
Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ - РИА Новости, 02.08.2023
Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ
Свыше 2,1 миллиона квадратных метров производств построят в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:10
2023-08-02T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Свыше 2,1 миллиона квадратных метров производств построят в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.На сегодняшний день 41 проект КРТ реализуется силами инвесторов и городских операторов. Современное производство и технопарки площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров будут созданы в 14 из них."В рамках 14 проектов комплексного развития территорий планируется строительство производственных и научных объектов общей площадью более 2,1 млн квадратных метров. Участки расположены в семи столичных округах", – сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Он добавил, что на реализацию данных проектов будет инвестировано более 427 млрд рублей, благодаря чему будет создано свыше 63 тысяч рабочих мест.Как отмечается в материале, объекты появятся на территории одиннадцати районов Москвы – это Можайский, Восточное Дегунино, Головинский, Силино, Ясенево, Щукино, Северный, Дмитровский, Очаково-Матвеевское, Печатники, Отрадное.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в Головинском районе запланировано построить больше всего производственных и инновационных объектов - свыше 500 тысяч квадратных метров."Более 361 тысячи "квадратов" возведут в Дмитровском районе, 357 тысяч квадратных метров – в Отрадном, 282 тысячи – в Печатниках. На данный момент идет строительство технопарка площадью почти 12 тыс. квадратных метров на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле", завершение работ запланировано на конец 2024 года", – пояснил Гаман.В сообщении добавляется, что в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Свыше 2,1 миллиона квадратных метров производств построят в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.
На сегодняшний день 41 проект КРТ реализуется силами инвесторов и городских операторов. Современное производство и технопарки площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров будут созданы в 14 из них.
"В рамках 14 проектов комплексного развития территорий планируется строительство производственных и научных объектов общей площадью более 2,1 млн квадратных метров. Участки расположены в семи столичных округах", – сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
Он добавил, что на реализацию данных проектов будет инвестировано более 427 млрд рублей, благодаря чему будет создано свыше 63 тысяч рабочих мест.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Власти Москвы утвердили реализацию 19 проектов КРТ за полгода
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Как отмечается в материале, объекты появятся на территории одиннадцати районов Москвы – это Можайский, Восточное Дегунино, Головинский, Силино, Ясенево, Щукино, Северный, Дмитровский, Очаково-Матвеевское, Печатники, Отрадное.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в Головинском районе запланировано построить больше всего производственных и инновационных объектов - свыше 500 тысяч квадратных метров.
"Более 361 тысячи "квадратов" возведут в Дмитровском районе, 357 тысяч квадратных метров – в Отрадном, 282 тысячи – в Печатниках. На данный момент идет строительство технопарка площадью почти 12 тыс. квадратных метров на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле", завершение работ запланировано на конец 2024 года", – пояснил Гаман.
В сообщении добавляется, что в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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