https://ria.ru/20230802/proizvodstva-1887666977.html

Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ

Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ - РИА Новости, 02.08.2023

Ефимов: 2,1 млн "квадратов" производств построят в реализуемых проектах КРТ

Свыше 2,1 миллиона квадратных метров производств построят в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:10

2023-08-02T09:10

2023-08-02T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Свыше 2,1 миллиона квадратных метров производств построят в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.На сегодняшний день 41 проект КРТ реализуется силами инвесторов и городских операторов. Современное производство и технопарки площадью свыше 2,1 миллиона квадратных метров будут созданы в 14 из них."В рамках 14 проектов комплексного развития территорий планируется строительство производственных и научных объектов общей площадью более 2,1 млн квадратных метров. Участки расположены в семи столичных округах", – сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Он добавил, что на реализацию данных проектов будет инвестировано более 427 млрд рублей, благодаря чему будет создано свыше 63 тысяч рабочих мест.Как отмечается в материале, объекты появятся на территории одиннадцати районов Москвы – это Можайский, Восточное Дегунино, Головинский, Силино, Ясенево, Щукино, Северный, Дмитровский, Очаково-Матвеевское, Печатники, Отрадное.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в Головинском районе запланировано построить больше всего производственных и инновационных объектов - свыше 500 тысяч квадратных метров."Более 361 тысячи "квадратов" возведут в Дмитровском районе, 357 тысяч квадратных метров – в Отрадном, 282 тысячи – в Печатниках. На данный момент идет строительство технопарка площадью почти 12 тыс. квадратных метров на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле", завершение работ запланировано на конец 2024 года", – пояснил Гаман.В сообщении добавляется, что в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230725/proekty-1886041370.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва