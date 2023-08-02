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В Пензе ребенок утонул в реке, купаясь у дикого пляжа

В Пензе ребенок утонул в реке, купаясь у дикого пляжа - РИА Новости, 02.08.2023

В Пензе ребенок утонул в реке, купаясь у дикого пляжа

Девятилетний мальчик, находившийся на диком пляже в Пензе со своими сверстниками, утонул во время купания в реке Сура, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T00:11

2023-08-02T00:11

2023-08-02T00:11

происшествия

пенза

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Девятилетний мальчик, находившийся на диком пляже в Пензе со своими сверстниками, утонул во время купания в реке Сура, возбуждено уголовное дело, сообщило областное управление СК РФ. В ведомстве отметили, что дети находились на необорудованном для купания пляже без присмотра взрослых. Тело ребенка обнаружено в понедельник в реке. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетнего мальчика по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, вечером 30 июля 2023 года мальчик с двумя сверстниками без присмотра взрослых находился на необорудованном пляже на реке Суре, недалеко от домов по улице Чапаева в городе Пензе. В процессе купания малолетний утонул. Сегодня тело ребенка обнаружено в реке Суре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230801/pozhar-1887534008.html

пенза

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происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)