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Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме

Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме - РИА Новости, 02.08.2023

Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:04

2023-08-02T14:04

2023-08-02T14:04

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли, сообщила пресс-служба Кремля. "При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230720/turtsiya-1885324555.html

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турция

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган