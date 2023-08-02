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Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме - РИА Новости, 02.08.2023
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14:04 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/proekty-1887780725.html
Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме
Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме - РИА Новости, 02.08.2023
Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:04
2023-08-02T14:04
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли, сообщила пресс-служба Кремля. "При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое", - говорится в сообщении.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили реализацию проектов в энергетике и туризме

Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономические связи, проекты в энергетике и туризме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию проектов в энергетике, сотрудничество в туристической отрасли, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обсуждении повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое", - говорится в сообщении.
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