Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 02.08.2023 (обновлено: 14:07 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/pozhary-1887778501.html
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 02.08.2023
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:54
2023-08-02T14:07
россия
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886157714_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_89e56dd0b856aa0ef95811854a10be40.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля."Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров.
https://ria.ru/20230731/mchs-1887279612.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886157714_9:15:857:651_1920x0_80_0_0_2e1fc553d42f01e3c19e0da9ed6b9d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Эрдоган выразил признательность власти и народу России за помощь в тушении лесных пожаров

© РИА НовостиДым от лесного пожара в Кемере
Дым от лесного пожара в Кемере
© РИА Новости
Дым от лесного пожара в Кемере
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров.
Лесной пожар неподалеку от ТЭЦ Йеникей в районе Бодрума - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды
31 июля, 07:21
 
РоссияТурцияВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала