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Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 02.08.2023
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:54
2023-08-02T13:54
2023-08-02T14:07
россия
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля."Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров.
https://ria.ru/20230731/mchs-1887279612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
Эрдоган выразил признательность власти и народу России за помощь в тушении лесных пожаров
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров.
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