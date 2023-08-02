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Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 02.08.2023

Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:54

2023-08-02T13:54

2023-08-02T14:07

россия

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля."Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров.

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россия

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Кирилл Волков

россия, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган