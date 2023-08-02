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Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России

Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России - РИА Новости, 02.08.2023

Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму подполковнику Иреку Магасумову, удостоенному звания Героя Российской Федерации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T20:36

2023-08-02T20:36

2023-08-02T20:36

республика татарстан

рустам минниханов

россия

сво

спецоперация

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму подполковнику Иреку Магасумову, удостоенному звания Героя Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы региона. Президент России Владимир Путин в среду в Екатерининском зале Кремля вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающимся деятелям в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности. В числе удостоенных звания Героя Российской Федерации подполковник Магасумов. "Это высокое звание, заслуженное Вами на поле боя, как и вся Ваша профессиональная биография, в прошлом выпускника Казанского танкового училища, является убедительным подтверждением Вашей верности воинскому и гражданскому долгу, а также большого личного мужества", - написал Минниханов в поздравительной телеграмме. Глава республики пожелал Магасумову новых свершений во славу России. "Искренне горжусь Вами, доблестным сыном своего народа, передаю земной поклон и огромное почтение Вашей маме – Назире Габдульбаровне за воспитание отважного защитника и истинного патриота своей страны", - отметил Минниханов.

https://ria.ru/20230713/tatarstan-1884009294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рустам минниханов, россия, сво, спецоперация, республика татарстан (татарстан)