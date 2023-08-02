Рейтинг@Mail.ru
Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
20:36 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/pozdravlenie-1887870092.html
Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России
Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России - РИА Новости, 02.08.2023
Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России
Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму подполковнику Иреку Магасумову, удостоенному звания Героя Российской Федерации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T20:36
2023-08-02T20:36
республика татарстан
рустам минниханов
россия
сво
спецоперация
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878539980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89a1385b13cc83f0dbba30d6061a0195.jpg
КАЗАНЬ, 2 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму подполковнику Иреку Магасумову, удостоенному звания Героя Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы региона. Президент России Владимир Путин в среду в Екатерининском зале Кремля вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающимся деятелям в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности. В числе удостоенных звания Героя Российской Федерации подполковник Магасумов. "Это высокое звание, заслуженное Вами на поле боя, как и вся Ваша профессиональная биография, в прошлом выпускника Казанского танкового училища, является убедительным подтверждением Вашей верности воинскому и гражданскому долгу, а также большого личного мужества", - написал Минниханов в поздравительной телеграмме. Глава республики пожелал Магасумову новых свершений во славу России. "Искренне горжусь Вами, доблестным сыном своего народа, передаю земной поклон и огромное почтение Вашей маме – Назире Габдульбаровне за воспитание отважного защитника и истинного патриота своей страны", - отметил Минниханов.
https://ria.ru/20230713/tatarstan-1884009294.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878539980_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_883fedcb02b0bb8a44bbd99a3441f9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, россия, сво, спецоперация, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, СВО, Спецоперация, Республика Татарстан (Татарстан)

Минниханов поздравил подполковника Магасумова со званием Героя России

© пресс-служба Рустема МиннихановаГлава Республики Татарстан Рустем Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустем Минниханов
© пресс-служба Рустема Минниханова
Глава Республики Татарстан Рустем Минниханов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 авг – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму подполковнику Иреку Магасумову, удостоенному звания Героя Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы региона.
Президент России Владимир Путин в среду в Екатерининском зале Кремля вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающимся деятелям в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.
В числе удостоенных звания Героя Российской Федерации подполковник Магасумов.
"Это высокое звание, заслуженное Вами на поле боя, как и вся Ваша профессиональная биография, в прошлом выпускника Казанского танкового училища, является убедительным подтверждением Вашей верности воинскому и гражданскому долгу, а также большого личного мужества", - написал Минниханов в поздравительной телеграмме.
Глава республики пожелал Магасумову новых свершений во славу России.
"Искренне горжусь Вами, доблестным сыном своего народа, передаю земной поклон и огромное почтение Вашей маме – Назире Габдульбаровне за воспитание отважного защитника и истинного патриота своей страны", - отметил Минниханов.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Татарстане дети-сироты участников СВО получат преимущество на жилье
13 июля, 16:06
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияСВОСпецоперацияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала