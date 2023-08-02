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Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:22 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/pozdravlenie-1887849126.html
Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником
Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.08.2023
Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления с Днем ВДВ, сообщили в управлении пресс-службы... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:22
2023-08-02T18:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
андрей воробьев
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления с Днем ВДВ, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Тактическое соединение Воздушно-десантных войск базируется в деревне Медвежьи Озера под Щёлково. С 2015 года бригада носит почётное наименование "гвардейская". Её подразделения выполняют задачи по налаживанию связи, посадке самолётов с группами десантников, установлении навигации авиационной техники. В том числе в зоне СВО. Губернатор поздравил военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления с Днем воздушно-десантных войск", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, бригада управления ВДВ является в своём роде уникальным соединением, так как это и десантники, и связисты одновременно. Военнослужащие регулярно проводят стрельбы, марш–броски с полной выкладкой, преодоление полосы препятствий. Большое внимание уделяется изучению приёмов рукопашного боя и владению оружием. Помимо этого, в бригаде служит более 100 женщин. "В вашем лице я хотел бы поздравить всех, кто служит в Воздушно-десантных войсках. Я хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами - кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления, которые свойственны ВДВ", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), щелково, андрей воробьев, воздушно-десантные войска россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Андрей Воробьев, Воздушно-десантные войска России

Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником

© Фото : Правительство Московской области Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником
Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Правительство Московской области
Воробьев поздравил щелковскую бригаду ВДВ с профессиональным праздником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления с Днем ВДВ, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Тактическое соединение Воздушно-десантных войск базируется в деревне Медвежьи Озера под Щёлково. С 2015 года бригада носит почётное наименование "гвардейская". Её подразделения выполняют задачи по налаживанию связи, посадке самолётов с группами десантников, установлении навигации авиационной техники. В том числе в зоне СВО. Губернатор поздравил военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления с Днем воздушно-десантных войск", - отметили в ведомстве.
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По данным пресс-службы, бригада управления ВДВ является в своём роде уникальным соединением, так как это и десантники, и связисты одновременно. Военнослужащие регулярно проводят стрельбы, марш–броски с полной выкладкой, преодоление полосы препятствий. Большое внимание уделяется изучению приёмов рукопашного боя и владению оружием. Помимо этого, в бригаде служит более 100 женщин.
"В вашем лице я хотел бы поздравить всех, кто служит в Воздушно-десантных войсках. Я хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами - кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления, которые свойственны ВДВ", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЩелковоАндрей ВоробьевВоздушно-десантные войска России
 
 
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