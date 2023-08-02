https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html

Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов

Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов - РИА Новости, 02.08.2023

Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов

В результате российских ударов на Украине есть разрушения, самые серьезные — на юге, сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:19

2023-08-02T10:19

2023-08-02T13:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В результате российских ударов на Украине есть разрушения, самые серьезные — на юге, сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. "К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны", — говорится в публикации.Как сообщило украинское издание "Измаил онлайн", в Измаиле повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал, здание государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство" и нефтехранилище.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230801/vzryv-1887699023.html

украина

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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский