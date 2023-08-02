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Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов
Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов
В результате российских ударов на Украине есть разрушения, самые серьезные — на юге, сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:19
2023-08-02T10:19
2023-08-02T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В результате российских ударов на Украине есть разрушения, самые серьезные — на юге, сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале. "К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны", — говорится в публикации.Как сообщило украинское издание "Измаил онлайн", в Измаиле повреждены портовая инфраструктура, элеватор, морской вокзал, здание государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство" и нефтехранилище.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов
Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге Украины после российских ударов