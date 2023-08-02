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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:52
2023-08-02T14:52
2023-08-02T15:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три гаубицы "Мста-Б", потери Украины составили до 45 военных, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также три гаубицы "Мста-Б", - говорится в сообщении.
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херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 45 военных и три гаубицы на Херсонском направлении