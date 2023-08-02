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Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 02.08.2023 (обновлено: 15:05 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/poteri-1887792736.html
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 02.08.2023
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска улучшили тактическое положение, отразили две атаки, потери противника составили более 40 украинских военнослужащих,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:50
2023-08-02T15:05
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На купянском направлении российские войска улучшили тактическое положение, отразили две атаки, потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Першотравневое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка ЛНР."Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две самоходные гаубицы "Гвоздика", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона", самоходная гаубица "Мста-С", а также орудие "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

Минобороны: российские военные улучшили тактическое положение на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. На купянском направлении российские войска улучшили тактическое положение, отразили две атаки, потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области, улучшили тактическое положение. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Першотравневое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка ЛНР.
«
"Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две самоходные гаубицы "Гвоздика", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона", самоходная гаубица "Мста-С", а также орудие "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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