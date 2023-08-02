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В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ
Порт Измаил в Одесской области приостановил работу, передает Reuters. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:10
2023-08-02T13:10
2023-08-02T13:59
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Порт Измаил в Одесской области приостановил работу, передает Reuters."Операции в украинском порту Измаил приостановлены", — приводит агентство слова источников.Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области после российских ударов.Позже в офисе генпрокурора уточнили, что под обстрел попали портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Владимир Зеленский заявил, что повреждения существенные. По его словам, "били по портам, по зерну".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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одесская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, В мире
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ
Reuters: работа порта Измаил в Одесской области Украины приостановлена