Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 02.08.2023 (обновлено: 13:59 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/port-1887767823.html
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ
Порт Измаил в Одесской области приостановил работу, передает Reuters. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:10
2023-08-02T13:59
специальная военная операция на украине
одесская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708074_0:452:2689:1964_1920x0_80_0_0_fd74b4c709951fe62b924d3638f8e013.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Порт Измаил в Одесской области приостановил работу, передает Reuters.&quot;Операции в украинском порту Измаил приостановлены&quot;, — приводит агентство слова источников.Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области после российских ударов.Позже в офисе генпрокурора уточнили, что под обстрел попали портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Владимир Зеленский заявил, что повреждения существенные. По его словам, "били по портам, по зерну".Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230731/vzryv-1887292590.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708074_0:14:2692:2033_1920x0_80_0_0_44cdc39ae589935c2ecd815ed920217f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Украина, В мире
В Одесской области приостановили работу порта Измаил, сообщили СМИ

Reuters: работа порта Измаил в Одесской области Украины приостановлена

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Порт Измаил в Одесской области приостановил работу, передает Reuters.
«

"Операции в украинском порту Измаил приостановлены", — приводит агентство слова источников.

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области после российских ударов.
Позже в офисе генпрокурора уточнили, что под обстрел попали портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Владимир Зеленский заявил, что повреждения существенные. По его словам, "били по портам, по зерну".
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Вид на город Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Кривом Роге на Украине прогремели взрывы
31 июля, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала