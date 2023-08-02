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СМИ: советник Белого дома по чипам покинет пост из-за смены стратегии - РИА Новости, 02.08.2023
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19:23 02.08.2023 (обновлено: 19:36 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/poluprovodniki-1887862914.html
СМИ: советник Белого дома по чипам покинет пост из-за смены стратегии
СМИ: советник Белого дома по чипам покинет пост из-за смены стратегии - РИА Новости, 02.08.2023
СМИ: советник Белого дома по чипам покинет пост из-за смены стратегии
Советник Белого дома по развитию производства чипов Ронни Чаттерджи покинет пост на фоне смены стратегии властей по производству полупроводников, сообщает... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T19:23
2023-08-02T19:36
в мире
технологии
китай
сша
тайвань
politico
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Советник Белого дома по развитию производства чипов Ронни Чаттерджи покинет пост на фоне смены стратегии властей по производству полупроводников, сообщает газета Politico. Летом минувшего года Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Чаттерджи был назначен на должность вскоре после подписания закона, он отвечал за координацию и реализацию положений документа. "Ронни Чаттерджи покидает Национальный экономический совет... и возвращается на свое предыдущее место работы в качестве профессора бизнеса в университете Дьюка", - сообщает издание, уточняя, что Чаттерджи покинет пост "на этой неделе". В подкасте издания Politico Чаттерджи косвенно подтвердил свою отставку. Газета объясняет отставку Чаттерджи сменой стратегии администрации Байдена в отношении сферы полупроводников. Так, власти ушли от "лихорадочного поиска" решения проблемы в краткосрочном периоде и решили сделать ставку на долгосрочное развитие собственного производства. Сделано это было для того, чтобы меньше зависеть от поставщиков из Тайваня. Тем не менее, изменение стратегии стало "политической обузой" на фоне напряженных отношений с Китаем, делает вывод издание. Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках. В начале октября прошлого года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Ограничения властей США связаны с сохраняющимся глобальным дефицитом полупроводников, который уже стоил американской экономике 240 миллиардов долларов в 2021 году.
https://ria.ru/20230801/niger-1887661993.html
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в мире, технологии, китай, сша, тайвань, politico
В мире, Технологии, Китай, США, Тайвань, Politico
СМИ: советник Белого дома по чипам покинет пост из-за смены стратегии

Politico: советник Чаттерджи покинет пост из-за смены стратегии в сфере полупроводников

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Советник Белого дома по развитию производства чипов Ронни Чаттерджи покинет пост на фоне смены стратегии властей по производству полупроводников, сообщает газета Politico.
Летом минувшего года Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Чаттерджи был назначен на должность вскоре после подписания закона, он отвечал за координацию и реализацию положений документа.
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"Ронни Чаттерджи покидает Национальный экономический совет... и возвращается на свое предыдущее место работы в качестве профессора бизнеса в университете Дьюка", - сообщает издание, уточняя, что Чаттерджи покинет пост "на этой неделе".
В подкасте издания Politico Чаттерджи косвенно подтвердил свою отставку.
Газета объясняет отставку Чаттерджи сменой стратегии администрации Байдена в отношении сферы полупроводников. Так, власти ушли от "лихорадочного поиска" решения проблемы в краткосрочном периоде и решили сделать ставку на долгосрочное развитие собственного производства. Сделано это было для того, чтобы меньше зависеть от поставщиков из Тайваня. Тем не менее, изменение стратегии стало "политической обузой" на фоне напряженных отношений с Китаем, делает вывод издание.
Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках.
В начале октября прошлого года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Ограничения властей США связаны с сохраняющимся глобальным дефицитом полупроводников, который уже стоил американской экономике 240 миллиардов долларов в 2021 году.
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