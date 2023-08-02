https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

Климатолог увидел тревожный сигнал для человечества из-за изменения климата

Климатолог увидел тревожный сигнал для человечества из-за изменения климата - РИА Новости, 02.08.2023

Климатолог увидел тревожный сигнал для человечества из-за изменения климата

Научное сообщество считает, что экстремальные погодные явления становятся все более интенсивными, но говорить о росте их частоты пока рано из-за необходимости... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:23

2023-08-02T12:23

2023-08-02T12:23

италия

средиземное море

атлантический океан

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РИМ, 2 авг - РИА Новоcти. Научное сообщество считает, что экстремальные погодные явления становятся все более интенсивными, но говорить о росте их частоты пока рано из-за необходимости сбора данных, заявил РИА Новости итальянский климатолог Бернардо Гоццини. "Климат меняется и, прежде всего, направляется в сторону роста температур. Возможно, наиболее яркой характеристикой сейчас является температура океанов. Океаны становятся все теплее, Средиземное море превысила 28 градусов по Цельсию, в Тихом и Атлантическом океанах, где температуры воды оказались выше средних за продолжительные периоды на 3-4 градуса, - заявил директор Лаборатории мониторинга и моделирования окружающей среды Национального исследовательского совета Италии. По его словам, на конец июля потепление воды наблюдалось как в районе Канады, так и у берегов Японии и Африки. "Это тревожный сигнал, потому что океаны, впитывая тепло, были сдерживающим фактором для процесса глобального потепления и сейчас помогают нам в этом все меньше. Более теплый океан означает больше испарений, поднимая в атмосфере все более теплые массы воздуха, а из-за того, что система должна приходить в равновесие, в каком-то месте должен произойти сброс", - сказал эксперт. По его словам, глобальное потепление увеличивает разницу температур, которые образуются в массах воздуха. Таким образом, на смену волнам тепла и жары могут прийти антициклоны со "взрывными" явлениями "именно из-за этого перепада". "Есть сигналы, которые показывают, что экстремальные погодные явления стали происходить все чаще, но наиболее очевидным показателем является рост интенсивности в том, что касается объема энергии в системе. По частотности сигналы нужно еще оценить и объяснить, статистика в нашем распоряжении не предоставляет самых сильных доказательств. Волны жары, похоже, действительно увеличиваются в плане интенсивности, что показывают и рост ущерба, о котором сообщают профильные ассоциации", - сказал Гоццини. В этой связи он подчеркнул, что оценки Евросоюза по ущербу от климатических потрясения составляют 560 миллиардов евро в период с 1980 по 2021 годы, c 2021 года последствия погодных явлений обошлись европейским странам в 56,6 миллиарда евро. Минувший июль стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Италии. Антициклоны принесли на Апеннины массы раскаленного воздуха из Северной Африки, в результате чего в стране были зарегистрированы многочисленные температурные рекорды. Так, в Риме температура воздуха впервые превысила 42 градуса, а в сицилийском городе Сиракузы ртутный столбик термометра достиг отметки 47,6 градусов. На севере страны на смену аномальным температурам пришли бури со шквалистыми ветрами, смерчи и ливневые дожди с сильным градом, а на юге Италии стали бушевать природные пожары, с которыми в основном справились к концу прошлой недели.

https://ria.ru/20230522/zhara-1873310676.html

https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html

италия

средиземное море

атлантический океан

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италия, средиземное море, атлантический океан