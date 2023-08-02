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Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область - РИА Новости, 02.08.2023
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21:59 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/poezdka-1887876805.html
Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область
Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область - РИА Новости, 02.08.2023
Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область
Владимир Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с представителями венгерской общины. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:59
2023-08-02T21:59
в мире
закарпатская область
украина
венгрия
владимир зеленский
петер сийярто
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с представителями венгерской общины. "Завершаем день в Береговом. Встречи с представителями венгерской общины Украины", - заявил он в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Также Зеленский заявил, что во время визита в регион он провел совещание по поводу социальной ситуации в регионе и обстановки в области безопасности. По его словам, Закарпатье будет одним из локомотивов экономического и социального роста страны. Как отметил Зеленский, в регионе началась разработка месторождения соли, которое сможет обеспечить всю Украину технической и пищевой солью. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20230802/zelenskiy-1887867055.html
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в мире, закарпатская область, украина, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто
В мире, Закарпатская область, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто
Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область

Зеленский встретился с представителями венгерской общины в Закарпатской области

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с представителями венгерской общины.
"Завершаем день в Береговом. Встречи с представителями венгерской общины Украины", - заявил он в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Зеленский рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС до конца года
Вчера, 19:57
Также Зеленский заявил, что во время визита в регион он провел совещание по поводу социальной ситуации в регионе и обстановки в области безопасности. По его словам, Закарпатье будет одним из локомотивов экономического и социального роста страны. Как отметил Зеленский, в регионе началась разработка месторождения соли, которое сможет обеспечить всю Украину технической и пищевой солью.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами".
В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
"Остался один выход". Зеленского поставили на место после слов о Путине
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В миреЗакарпатская областьУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийПетер Сийярто
 
 
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