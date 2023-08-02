https://ria.ru/20230802/poezdka-1887876805.html

Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область

Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область - РИА Новости, 02.08.2023

Зеленский встретился с венграми во время поездки в Закарпатскую область

Владимир Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с представителями венгерской общины. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:59

2023-08-02T21:59

2023-08-02T21:59

в мире

закарпатская область

украина

венгрия

владимир зеленский

петер сийярто

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с представителями венгерской общины. "Завершаем день в Береговом. Встречи с представителями венгерской общины Украины", - заявил он в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Также Зеленский заявил, что во время визита в регион он провел совещание по поводу социальной ситуации в регионе и обстановки в области безопасности. По его словам, Закарпатье будет одним из локомотивов экономического и социального роста страны. Как отметил Зеленский, в регионе началась разработка месторождения соли, которое сможет обеспечить всю Украину технической и пищевой солью. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что украинские власти восемь с половиной лет не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20230802/zelenskiy-1887867055.html

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887870391.html

закарпатская область

украина

венгрия

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в мире, закарпатская область, украина, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто