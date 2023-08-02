https://ria.ru/20230802/podmoskove-1887757675.html

Почти 3 трлн рублей принесут Подмосковью проекты в сопровождении Мининвеста

Почти 3 трлн рублей принесут Подмосковью проекты в сопровождении Мининвеста - РИА Новости, 02.08.2023

Почти 3 трлн рублей принесут Подмосковью проекты в сопровождении Мининвеста

Около трех триллионов рублей принесут Московской области проекты, сопровождаемые министерством инвестиций, промышленности и науки региона, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:18

2023-08-02T12:18

2023-08-02T12:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Около трех триллионов рублей принесут Московской области проекты, сопровождаемые министерством инвестиций, промышленности и науки региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья. На сегодняшний день в сопровождении Мининвеста находятся более 1150 инвестпроектов на общую сумму 2,7 триллиона рублей. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что данные проекты находятся на различных стадиях реализации. "В рамках некоторых производства уже введены, однако продолжают пользоваться сопровождением специалистов нашего ведомства в части получения льгот и иной поддержки. Помимо значительных инвестиций в экономику Подмосковья эти проекты также принесут региону почти 260 тысяч новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова Зиновьевой. Она добавила, что число проектов, сопровождаемых сегодня специалистами Мининвеста, превышает аналогичный показатель досанкционного периода примерно на 10-12 процентов. Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время инвестпроекты в Подмосковье реализуются в соответствии с региональным инвестиционным стандартом, унифицирующим работу с инвесторами, делающим ее максимально прозрачной и понятной. В Московской области уже успешно внедрили все пять элементов регинвестандарта и продолжают улучшать их, предлагая новые сервисы и услуги, меры поддержки, а также форматы работы с инвесторами. Подробнее о региональном инвестиционном стандарте и его элементах можно прочитать на подмосковном инвестпортале.

https://ria.ru/20230801/audit-1887622758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)