https://ria.ru/20230802/podderzhka-1887704218.html

США готовятся разочаровать Украину, пишет GT

США готовятся разочаровать Украину, пишет GT - РИА Новости, 02.08.2023

США готовятся разочаровать Украину, пишет GT

Гарантии безопасности США по Украине не будут схожи с пятой статьей устава НАТО и ограничатся консультациями, рассказал профессор Китайского университета... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T01:40

2023-08-02T01:40

2023-08-02T02:36

в мире

сша

украина

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сергей лавров

нато

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Гарантии безопасности США по Украине не будут схожи с пятой статьей устава НАТО и ограничатся консультациями, рассказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун Global Times."Поддержка в области безопасности, которую США могут предложить Украине, — это непрерывный поток оружия и помощи от союзников, однако "гарантии безопасности" будут далеки от соглашения, схожего с пятой статьей устава НАТО: скорее всего, в них войдут только консультации, помощь и советы по вопросам безопасности", — высказался эксперт.Ли отметил, что суть "гарантий безопасности" заключается в попытке истощить Россию руками Украины, а не в подлинных гарантиях безопасности Киева. Таков, по словам профессора, замысел США и НАТО по вопросу украинского конфликта.Он добавил, что военная помощь Киеву не означает прямого вмешательства Запада в конфликт. Однако отправка войск альянса может обернуться катастрофой для всех европейских стран из-за угрозы ядерного удара.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230801/nato-1887492194.html

https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887498657.html

сша

украина

киев

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в мире, сша, украина, киев, сергей лавров, нато