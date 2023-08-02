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США готовятся разочаровать Украину, пишет GT - РИА Новости, 02.08.2023
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01:40 02.08.2023 (обновлено: 02:36 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/podderzhka-1887704218.html
США готовятся разочаровать Украину, пишет GT
США готовятся разочаровать Украину, пишет GT - РИА Новости, 02.08.2023
США готовятся разочаровать Украину, пишет GT
Гарантии безопасности США по Украине не будут схожи с пятой статьей устава НАТО и ограничатся консультациями, рассказал профессор Китайского университета... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T01:40
2023-08-02T02:36
в мире
сша
украина
киев
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Гарантии безопасности США по Украине не будут схожи с пятой статьей устава НАТО и ограничатся консультациями, рассказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун Global Times."Поддержка в области безопасности, которую США могут предложить Украине, — это непрерывный поток оружия и помощи от союзников, однако "гарантии безопасности" будут далеки от соглашения, схожего с пятой статьей устава НАТО: скорее всего, в них войдут только консультации, помощь и советы по вопросам безопасности", — высказался эксперт.Ли отметил, что суть "гарантий безопасности" заключается в попытке истощить Россию руками Украины, а не в подлинных гарантиях безопасности Киева. Таков, по словам профессора, замысел США и НАТО по вопросу украинского конфликта.Он добавил, что военная помощь Киеву не означает прямого вмешательства Запада в конфликт. Однако отправка войск альянса может обернуться катастрофой для всех европейских стран из-за угрозы ядерного удара.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230801/nato-1887492194.html
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в мире, сша, украина, киев, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Киев, Сергей Лавров, НАТО
США готовятся разочаровать Украину, пишет GT

GT: в качестве поддержки США могут предложить Украине только советы и консультации

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Гарантии безопасности США по Украине не будут схожи с пятой статьей устава НАТО и ограничатся консультациями, рассказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун Global Times.
«
"Поддержка в области безопасности, которую США могут предложить Украине, — это непрерывный поток оружия и помощи от союзников, однако "гарантии безопасности" будут далеки от соглашения, схожего с пятой статьей устава НАТО: скорее всего, в них войдут только консультации, помощь и советы по вопросам безопасности", — высказался эксперт.
Ли отметил, что суть "гарантий безопасности" заключается в попытке истощить Россию руками Украины, а не в подлинных гарантиях безопасности Киева. Таков, по словам профессора, замысел США и НАТО по вопросу украинского конфликта.
Он добавил, что военная помощь Киеву не означает прямого вмешательства Запада в конфликт. Однако отправка войск альянса может обернуться катастрофой для всех европейских стран из-за угрозы ядерного удара.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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