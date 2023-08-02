https://ria.ru/20230802/pobeda-1887776151.html

Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один

Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один - РИА Новости, 02.08.2023

Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один

Боевые действия на Украине могут завершиться только победой России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:46

2023-08-02T13:46

2023-08-02T13:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

единая россия

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Боевые действия на Украине могут завершиться только победой России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Чего больше всего они (жители - ред.) хотят? Конечно же, скорейшего завершения боевых действий. Разумеется, это завершение может быть только победным для России. И значит, наша задача номер один - работа на победу", - заявил Пушилин, выступая на первой в ДНР региональной конференции "Единой России". "Освободим", - заявил Пушилин о той территории республики, которая остаётся под контролем Киева.

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

украина

россия

донецкая народная республика

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украина, россия, единая россия, донецкая народная республика, денис пушилин