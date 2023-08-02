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Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/pobeda-1887776151.html
Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один
Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один - РИА Новости, 02.08.2023
Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один
Боевые действия на Украине могут завершиться только победой России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:46
2023-08-02T13:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
единая россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Боевые действия на Украине могут завершиться только победой России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Чего больше всего они (жители - ред.) хотят? Конечно же, скорейшего завершения боевых действий. Разумеется, это завершение может быть только победным для России. И значит, наша задача номер один - работа на победу", - заявил Пушилин, выступая на первой в ДНР региональной конференции "Единой России". "Освободим", - заявил Пушилин о той территории республики, которая остаётся под контролем Киева.
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
украина
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украина, россия, единая россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Единая Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин назвал работу на победу России задачей номер один

Пушилин заявил, что боевые действия на Украине могут завершиться только победой России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Боевые действия на Украине могут завершиться только победой России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Чего больше всего они (жители - ред.) хотят? Конечно же, скорейшего завершения боевых действий. Разумеется, это завершение может быть только победным для России. И значит, наша задача номер один - работа на победу", - заявил Пушилин, выступая на первой в ДНР региональной конференции "Единой России".
"Освободим", - заявил Пушилин о той территории республики, которая остаётся под контролем Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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