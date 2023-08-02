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Все пляжи на турецком Шиле, кроме одного, вновь открыли
Все пляжи на турецком Шиле, кроме одного, вновь открыли - РИА Новости, 02.08.2023
Все пляжи на турецком Шиле, кроме одного, вновь открыли
Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты, снаряды ликвидируют в среду,... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:14
2023-08-02T10:14
2023-08-02T10:20
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СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты, снаряды ликвидируют в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории."Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар", - сообщил собеседник агентства,"Обнаруженные снаряды ликвидируются сегодня", - отметил источник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире, шиле, стамбул, новости - туризм
Турция, В мире, Шиле, Стамбул, Новости - Туризм
Все пляжи на турецком Шиле, кроме одного, вновь открыли
Все пляжи на курорте Шиле в Турции, кроме одного, где нашли снаряды, вновь открыли
СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты, снаряды ликвидируют в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.
В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории.
"Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар", - сообщил собеседник агентства,
"Обнаруженные снаряды ликвидируются сегодня", - отметил источник.
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