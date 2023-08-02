https://ria.ru/20230802/plyazhi-1887729465.html

Все пляжи на турецком Шиле, кроме одного, вновь открыли

Все пляжи на турецком Шиле, кроме одного, вновь открыли - РИА Новости, 02.08.2023

Все пляжи на турецком Шиле, кроме одного, вновь открыли

Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты, снаряды ликвидируют в среду,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:14

2023-08-02T10:14

2023-08-02T10:20

турция

в мире

шиле

стамбул

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg

СТАМБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула, кроме одного, где были обнаружены снаряды, вновь открыты, снаряды ликвидируют в среду, сообщил РИА Новости источник в полиции Шиле.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник власти закрыли уже все пляжи курорта в связи с обследованием территории."Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар", - сообщил собеседник агентства,"Обнаруженные снаряды ликвидируются сегодня", - отметил источник.

https://ria.ru/20230729/turtsiya-1887017487.html

турция

шиле

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, в мире, шиле, стамбул, новости - туризм