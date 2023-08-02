Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных
Омбудсмен ДНР: киевские каратели вымогают у семей пленных деньги якобы за помощь в обмене
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики вымогают у семей российских военнопленных деньги, обещая якобы способствовать их обмену, написала в телеграм-канале омбудсмен ДНР Дарья Морозова, призвав не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги.
"Теперь киевские каратели открыто издеваются не только над захваченными военнослужащими, но и над их родственниками. Более того, пытаются нажиться на горе жен и матерей. Так, представители украинских силовых структур вымогают у семей военнопленных деньги, обещая взамен "способствовать скорейшему обмену" того или иного бойца. И близкие ребят, которых мои представители интервьюировали по пути в Донецк, столкнулись с этим лично", - написала Морозова в своем телеграм-канале.
Омбудсмен призвала родственников пленных бойцов не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги третьим лицам. Морозова напомнила, что договоренности об обмене пленными ведутся исключительно на уровне официальных представителей и уполномоченных органов России и Украины.
"Со своей стороны я настаиваю на необходимости реагирования международного правозащитного сообщества на массовые факты применения незаконных методов воздействия к военнопленным на Украине", - добавила омбудсмен.
Морозова заявила, что проинформирует компетентные органы о выявленных случаях вымогательства денег представителями силовых структур Украины у семей пленных участников СВО.