https://ria.ru/20230802/plennye-1887781430.html

Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных

Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных - РИА Новости, 02.08.2023

Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных

Украинские силовики вымогают у семей российских военнопленных деньги, обещая якобы способствовать их обмену, написала в телеграм-канале омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:08

2023-08-02T14:08

2023-08-02T15:06

россия

украина

донецкая народная республика

дарья морозова

безопасность

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики вымогают у семей российских военнопленных деньги, обещая якобы способствовать их обмену, написала в телеграм-канале омбудсмен ДНР Дарья Морозова, призвав не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги. В конце июля Морозова сообщила, что еще 21 военнослужащий из республики вернулись домой в рамках договоренностей об обмене пленными между Россией и Украиной. "Теперь киевские каратели открыто издеваются не только над захваченными военнослужащими, но и над их родственниками. Более того, пытаются нажиться на горе жен и матерей. Так, представители украинских силовых структур вымогают у семей военнопленных деньги, обещая взамен "способствовать скорейшему обмену" того или иного бойца. И близкие ребят, которых мои представители интервьюировали по пути в Донецк, столкнулись с этим лично", - написала Морозова в своем телеграм-канале. Омбудсмен призвала родственников пленных бойцов не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги третьим лицам. Морозова напомнила, что договоренности об обмене пленными ведутся исключительно на уровне официальных представителей и уполномоченных органов России и Украины. "Со своей стороны я настаиваю на необходимости реагирования международного правозащитного сообщества на массовые факты применения незаконных методов воздействия к военнопленным на Украине", - добавила омбудсмен. Морозова заявила, что проинформирует компетентные органы о выявленных случаях вымогательства денег представителями силовых структур Украины у семей пленных участников СВО.

https://ria.ru/20230731/voennye-1887328478.html

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887156858.html

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донецкая народная республика, дарья морозова, безопасность