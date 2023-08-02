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Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных - РИА Новости, 02.08.2023
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14:08 02.08.2023 (обновлено: 15:06 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/plennye-1887781430.html
Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных
Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных - РИА Новости, 02.08.2023
Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных
Украинские силовики вымогают у семей российских военнопленных деньги, обещая якобы способствовать их обмену, написала в телеграм-канале омбудсмен ДНР Дарья... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:08
2023-08-02T15:06
россия
украина
донецкая народная республика
дарья морозова
безопасность
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики вымогают у семей российских военнопленных деньги, обещая якобы способствовать их обмену, написала в телеграм-канале омбудсмен ДНР Дарья Морозова, призвав не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги. В конце июля Морозова сообщила, что еще 21 военнослужащий из республики вернулись домой в рамках договоренностей об обмене пленными между Россией и Украиной. "Теперь киевские каратели открыто издеваются не только над захваченными военнослужащими, но и над их родственниками. Более того, пытаются нажиться на горе жен и матерей. Так, представители украинских силовых структур вымогают у семей военнопленных деньги, обещая взамен "способствовать скорейшему обмену" того или иного бойца. И близкие ребят, которых мои представители интервьюировали по пути в Донецк, столкнулись с этим лично", - написала Морозова в своем телеграм-канале. Омбудсмен призвала родственников пленных бойцов не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги третьим лицам. Морозова напомнила, что договоренности об обмене пленными ведутся исключительно на уровне официальных представителей и уполномоченных органов России и Украины. "Со своей стороны я настаиваю на необходимости реагирования международного правозащитного сообщества на массовые факты применения незаконных методов воздействия к военнопленным на Украине", - добавила омбудсмен. Морозова заявила, что проинформирует компетентные органы о выявленных случаях вымогательства денег представителями силовых структур Украины у семей пленных участников СВО.
https://ria.ru/20230731/voennye-1887328478.html
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россия, украина, донецкая народная республика, дарья морозова, безопасность
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР предупредила о вымогательстве Киевом денег у семей пленных

Омбудсмен ДНР: киевские каратели вымогают у семей пленных деньги якобы за помощь в обмене

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики вымогают у семей российских военнопленных деньги, обещая якобы способствовать их обмену, написала в телеграм-канале омбудсмен ДНР Дарья Морозова, призвав не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги.
В конце июля Морозова сообщила, что еще 21 военнослужащий из республики вернулись домой в рамках договоренностей об обмене пленными между Россией и Украиной.
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"Теперь киевские каратели открыто издеваются не только над захваченными военнослужащими, но и над их родственниками. Более того, пытаются нажиться на горе жен и матерей. Так, представители украинских силовых структур вымогают у семей военнопленных деньги, обещая взамен "способствовать скорейшему обмену" того или иного бойца. И близкие ребят, которых мои представители интервьюировали по пути в Донецк, столкнулись с этим лично", - написала Морозова в своем телеграм-канале.
Омбудсмен призвала родственников пленных бойцов не поддаваться на подобные провокации и не отдавать деньги третьим лицам. Морозова напомнила, что договоренности об обмене пленными ведутся исключительно на уровне официальных представителей и уполномоченных органов России и Украины.
"Со своей стороны я настаиваю на необходимости реагирования международного правозащитного сообщества на массовые факты применения незаконных методов воздействия к военнопленным на Украине", - добавила омбудсмен.
Морозова заявила, что проинформирует компетентные органы о выявленных случаях вымогательства денег представителями силовых структур Украины у семей пленных участников СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваБезопасность
 
 
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