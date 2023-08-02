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Ставропольский пищепром по итогам полугодия нарастил выпуск продукции на 7% - РИА Новости, 02.08.2023
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Ставропольский край
 
12:27 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/pischeprom-1887759191.html
Ставропольский пищепром по итогам полугодия нарастил выпуск продукции на 7%
Ставропольский пищепром по итогам полугодия нарастил выпуск продукции на 7% - РИА Новости, 02.08.2023
Ставропольский пищепром по итогам полугодия нарастил выпуск продукции на 7%
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края по итогам 6 месяцев 2023 года отгрузили товаров на 74 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:27
2023-08-02T12:27
ставропольский край
владимир владимиров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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СТАВРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края по итогам 6 месяцев 2023 года отгрузили товаров на 74 миллиарда рублей, что составляет 106,8% к аналогичному периоду 2022 года, сообщает Минэкономразвития края. Доля отрасли в краевом промышленном обороте достигает 26%. В частности, производство растительного масла выросло в 1,7 раза (до 46,3 тысячи тонн), круп – на 16,2% (22,9 тысячи тонн), колбасных изделий – на 7,4% (5,5 тысячи тонн), мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины и других видов – на 7,3% (4,1 тысячи тонн), мяса птицы – на 5,5% (181 тысяча тонн). Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство молочной продукции: сыров (на 4,9% - до 1,8 тысячи тонн), кисломолочных продуктов (на 2,7 % - до 18,5 тысячи тонн), мороженого (на 13,7% - до 6,2 тысячи тонн). Минеральных и питьевых вод розлито больше на 19,2% (632,5 миллиона полулитров), безалкогольных напитков – на 13% (8,5 миллиона декалитров). "Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья продолжают успешно преодолевать негативное влияние западных санкций. Мы отмечаем возвращение компаний к реализации инвестиционных проектов, модернизации производств. В крае в сельском хозяйстве и переработке реализуется порядка 80 инвестиционных проектов на сумму почти 70 миллиардов рублей. Да и в целом хочу отметить, что деятельность компаний всех отраслей демонстрирует рост показателей: с уверенной прибылью в крае работает 78% предприятий – их совокупный доход составляет порядка 60 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ставропольского края Дениса Полюбина. В ведомстве напомнили, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья поддерживаются из бюджета региона, в том числе, в рамках краевой госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка". Как ранее отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, краевая пищевая промышленность смогла адаптироваться к изменениям в экономике и в прошлом году приросла на 15%. "Продовольственная безопасность, самообеспечение – приоритет, и пищевую промышленность поддерживаем. Компенсируем затраты бизнеса на покупку техники. Развиваем глубокую переработку – в работе крупные проекты, в том числе "молочные". В крае уже производят лактозу, которая на фоне санкций особенно востребована в России, дальше в планах производство безбелковых молочных продуктов. Всего в этом году в пищевке будет реализован 21 инвестпроект, они помогут краю стать ближе к решению стратегических задач в отрасли", - цитируются в сообщении слова Владимирова.
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владимир владимиров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Ставропольский пищепром по итогам полугодия нарастил выпуск продукции на 7%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СТАВРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края по итогам 6 месяцев 2023 года отгрузили товаров на 74 миллиарда рублей, что составляет 106,8% к аналогичному периоду 2022 года, сообщает Минэкономразвития края.
Доля отрасли в краевом промышленном обороте достигает 26%.
В частности, производство растительного масла выросло в 1,7 раза (до 46,3 тысячи тонн), круп – на 16,2% (22,9 тысячи тонн), колбасных изделий – на 7,4% (5,5 тысячи тонн), мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины и других видов – на 7,3% (4,1 тысячи тонн), мяса птицы – на 5,5% (181 тысяча тонн).
Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство молочной продукции: сыров (на 4,9% - до 1,8 тысячи тонн), кисломолочных продуктов (на 2,7 % - до 18,5 тысячи тонн), мороженого (на 13,7% - до 6,2 тысячи тонн).
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Минеральных и питьевых вод розлито больше на 19,2% (632,5 миллиона полулитров), безалкогольных напитков – на 13% (8,5 миллиона декалитров).
"Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья продолжают успешно преодолевать негативное влияние западных санкций. Мы отмечаем возвращение компаний к реализации инвестиционных проектов, модернизации производств. В крае в сельском хозяйстве и переработке реализуется порядка 80 инвестиционных проектов на сумму почти 70 миллиардов рублей. Да и в целом хочу отметить, что деятельность компаний всех отраслей демонстрирует рост показателей: с уверенной прибылью в крае работает 78% предприятий – их совокупный доход составляет порядка 60 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ставропольского края Дениса Полюбина.
В ведомстве напомнили, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья поддерживаются из бюджета региона, в том числе, в рамках краевой госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
Как ранее отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, краевая пищевая промышленность смогла адаптироваться к изменениям в экономике и в прошлом году приросла на 15%.
"Продовольственная безопасность, самообеспечение – приоритет, и пищевую промышленность поддерживаем. Компенсируем затраты бизнеса на покупку техники. Развиваем глубокую переработку – в работе крупные проекты, в том числе "молочные". В крае уже производят лактозу, которая на фоне санкций особенно востребована в России, дальше в планах производство безбелковых молочных продуктов. Всего в этом году в пищевке будет реализован 21 инвестпроект, они помогут краю стать ближе к решению стратегических задач в отрасли", - цитируются в сообщении слова Владимирова.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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