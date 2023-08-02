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Эксперт: военное вмешательство в дела Нигера крайне сложно представить - РИА Новости, 02.08.2023
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23:14 02.08.2023 (обновлено: 23:47 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/perevorot-1887882143.html
Эксперт: военное вмешательство в дела Нигера крайне сложно представить
Эксперт: военное вмешательство в дела Нигера крайне сложно представить - РИА Новости, 02.08.2023
Эксперт: военное вмешательство в дела Нигера крайне сложно представить
Военное вмешательство во внутренние дела Нигера крайне сложно представить, поскольку оно вызовет гнев граждан этой страны и спровоцирует конфликт с участием... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T23:14
2023-08-02T23:47
в мире
нигер
франция
мали
мохамед базум
антонио таяни
мид италии
африканский союз
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КАИР, 2 авг - РИА Новости. Военное вмешательство во внутренние дела Нигера крайне сложно представить, поскольку оно вызовет гнев граждан этой страны и спровоцирует конфликт с участием других государств, заявил РИА Новости египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир. Ранее в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться. В среду глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, заявив, что это будет восприниматься как новая колонизация. "Если будет проводиться какое-либо военное вмешательство, то это вызовет гнев на улицах Нигера, и они будут еще сильнее настроены против Франции и стран ЭКОВАС", - сказал Самир. Он также обратил внимание на заявление Мали и Буркина-Фасо о том, что военное вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны этим двум странам. "На мой взгляд, крайне сложно представить, что произойдет военное вмешательство", - добавил эксперт, выразив мнение, что начальники генштабов стран ЭКОВАС просто пытаются запугать мятежников, совершивших военный переворот в Нигере. Самир подчеркнул, что страны Африки, включая Нигер, хотят строить отношения с другими государствами по-новому, на взаимовыгодной основе. Он отметил, что с точки зрения этого подхода неоколониализм неприемлем. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230802/niger-1887809623.html
https://ria.ru/20230802/sredstva-1887880373.html
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в мире, нигер, франция, мали, мохамед базум, антонио таяни, мид италии, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Мали, Мохамед Базум, Антонио Таяни, МИД Италии, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Эксперт: военное вмешательство в дела Нигера крайне сложно представить

Эксперт Айман Самир заявил, что военное вмешательство в дела Нигера сложно представить

© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOУрановый рудник в Нигере
Урановый рудник в Нигере - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
Урановый рудник в Нигере. Архивное фото
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КАИР, 2 авг - РИА Новости. Военное вмешательство во внутренние дела Нигера крайне сложно представить, поскольку оно вызовет гнев граждан этой страны и спровоцирует конфликт с участием других государств, заявил РИА Новости египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир.
Ранее в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что военное вмешательство в Нигер, где произошел госпереворот, будет последним из рассматриваемых вариантов, но к нему нужно готовиться. В среду глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства западных стран в ситуацию в Нигере, заявив, что это будет восприниматься как новая колонизация.
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"Если будет проводиться какое-либо военное вмешательство, то это вызовет гнев на улицах Нигера, и они будут еще сильнее настроены против Франции и стран ЭКОВАС", - сказал Самир.
Он также обратил внимание на заявление Мали и Буркина-Фасо о том, что военное вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны этим двум странам.
"На мой взгляд, крайне сложно представить, что произойдет военное вмешательство", - добавил эксперт, выразив мнение, что начальники генштабов стран ЭКОВАС просто пытаются запугать мятежников, совершивших военный переворот в Нигере.
Самир подчеркнул, что страны Африки, включая Нигер, хотят строить отношения с другими государствами по-новому, на взаимовыгодной основе. Он отметил, что с точки зрения этого подхода неоколониализм неприемлем.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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