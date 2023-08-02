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"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России - РИА Новости, 02.08.2023
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02:30 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/otritsanie-1887706290.html
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России - РИА Новости, 02.08.2023
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России
Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Об этом... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:30
2023-08-02T02:30
в мире
россия
сша
скотт риттер
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Об этом свидетельствует публикация бывшего разведчика в Twitter.Кинзингер в своем микроблоге прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и заявил, что "ядерная угроза становится скучной" и что "никто на это не купится".&quot;Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна. Решение — контроль вооружений, однако вы только поощряете войну&quot;, — ответил Риттер.Ранее Медведев в своем Telegram-канале написал, что в случае наступления ВСУ при поддержке НАТО и потери Россией территорий пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. Однако, добавил политик, "наши воины не дают разгореться мировому ядерному пожару".
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в мире, россия, сша, скотт риттер, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Скотт Риттер, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России

Скотт Риттер назвал экс-сенатора Кинзингера идиотом из-за отрицания ядерной угрозы

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения"
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги Гонка разоружения - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Андрей Бортко
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Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Об этом свидетельствует публикация бывшего разведчика в Twitter.
Кинзингер в своем микроблоге прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и заявил, что "ядерная угроза становится скучной" и что "никто на это не купится".
«

"Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна. Решение — контроль вооружений, однако вы только поощряете войну", — ответил Риттер.

Ранее Медведев в своем Telegram-канале написал, что в случае наступления ВСУ при поддержке НАТО и потери Россией территорий пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. Однако, добавил политик, "наши воины не дают разгореться мировому ядерному пожару".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
"Сотни тысяч украинцев". Разведчик раскрыл план удара США по России
30 июля, 17:33
 
В миреРоссияСШАСкотт РиттерДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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