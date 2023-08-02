https://ria.ru/20230802/otritsanie-1887706290.html

"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России

"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России - РИА Новости, 02.08.2023

"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Об этом... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T02:30

2023-08-02T02:30

2023-08-02T02:30

в мире

россия

сша

скотт риттер

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868961730_0:54:3322:1923_1920x0_80_0_0_24d2b765768dbc6c6859fec77065cdcf.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Об этом свидетельствует публикация бывшего разведчика в Twitter.Кинзингер в своем микроблоге прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и заявил, что "ядерная угроза становится скучной" и что "никто на это не купится"."Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна. Решение — контроль вооружений, однако вы только поощряете войну", — ответил Риттер.Ранее Медведев в своем Telegram-канале написал, что в случае наступления ВСУ при поддержке НАТО и потери Россией территорий пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. Однако, добавил политик, "наши воины не дают разгореться мировому ядерному пожару".

https://ria.ru/20230730/udar-1887225254.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, скотт риттер, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато