https://ria.ru/20230802/otritsanie-1887706290.html
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России - РИА Новости, 02.08.2023
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России
Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Об этом... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:30
2023-08-02T02:30
2023-08-02T02:30
в мире
россия
сша
скотт риттер
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868961730_0:54:3322:1923_1920x0_80_0_0_24d2b765768dbc6c6859fec77065cdcf.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обвинил экс-члена палаты представителей Адама Кинзингера в отрицании существования ядерной угрозы. Об этом свидетельствует публикация бывшего разведчика в Twitter.Кинзингер в своем микроблоге прокомментировал слова зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и заявил, что "ядерная угроза становится скучной" и что "никто на это не купится"."Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь. Угроза ядерного армагеддона реальна. Решение — контроль вооружений, однако вы только поощряете войну", — ответил Риттер.Ранее Медведев в своем Telegram-канале написал, что в случае наступления ВСУ при поддержке НАТО и потери Россией территорий пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. Однако, добавил политик, "наши воины не дают разгореться мировому ядерному пожару".
https://ria.ru/20230730/udar-1887225254.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868961730_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_929ff0981dd5c4f2f3be23154a3dcba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, скотт риттер, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Скотт Риттер, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Идиот". Американский разведчик обрушился на экс-сенатора за слова о России
Скотт Риттер назвал экс-сенатора Кинзингера идиотом из-за отрицания ядерной угрозы