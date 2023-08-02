https://ria.ru/20230802/otdykh-1887790108.html

В Ингушетии в августе отдохнут более 40 детей из Запорожской области

В Ингушетии в августе отдохнут более 40 детей из Запорожской области - РИА Новости, 02.08.2023

В Ингушетии в августе отдохнут более 40 детей из Запорожской области

Больше 40 детей из Токмакского района Запорожской области отдохнут в августе на базе спортивного комплекса "Мужичи" в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:41

2023-08-02T14:41

2023-08-02T14:41

республика ингушетия

запорожская область

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НАЛЬЧИК, 2 авг – РИА Новости. Больше 40 детей из Токмакского района Запорожской области отдохнут в августе на базе спортивного комплекса "Мужичи" в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова была проведена подготовка республиканского спортивно-тренировочного комплекса "Мужичи" к приему детей из Токмакского района Запорожской области, над которым шефствует республика. Здесь в рамках детской летней оздоровительной кампании отдохнут 42 человека", - говорится в сообщении. На территории комплекса приведены в порядок все здания, площадки и спортивные объекты, ведется строго наблюдение за качеством питания. Особенное внимание будет уделено медицинскому обслуживанию детей. "Эти дети находятся в тяжелых условиях, им необходим отдых в спокойном и уютном месте. Думаю, что "Мужичи" хорошо подходит для этих целей. Это не только красивое место с прекрасным природным ландшафтом. На территории комплекса много спортивных площадок, где дети смогут полноценно заниматься физкультурой и спортом. Все это вместе взятое, я уверен, самым благотворным образом повлияет на состояние детей. Им у нас должно понравиться", - заметил Калиматов. В июле Ингушетия в рамках шефской помощи отправила в Токмакский район гуманитарный груз - фуру с 4,5 тонны детской смеси местного производства и питьевую воду. К началу учебного года планируется направить в учебные заведения района более 8 тысяч экземпляров учебно-методической и художественной литературы, а также оснастить их школьной мебелью, спортивным оборудованием, оборудованием для столовых и медкабинетов, оргтехникой.

https://ria.ru/20230727/ingushetiya-1886605622.html

https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884950317.html

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запорожская область