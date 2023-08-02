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Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области

Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2023

Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области

Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно, нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:49

2023-08-02T12:49

2023-08-02T12:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

дмитрий песков

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно, нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оружие никогда не бывает бесконтрольно, все механизмы контроля, конечно же, должны быть, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230531/samooborona-1875422374.html

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белгородская область, дмитрий песков, россия, безопасность