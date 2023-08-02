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Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/oruzhie-1887764090.html
Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области
Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2023
Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области
Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно, нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:49
2023-08-02T12:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
дмитрий песков
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно, нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оружие никогда не бывает бесконтрольно, все механизмы контроля, конечно же, должны быть, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть", - сказал Песков журналистам.
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белгородская область
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белгородская область, дмитрий песков, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Дмитрий Песков, Россия, Безопасность
Песков прокомментировал выдачу оружия теробороне в Белгородской области

Песков: оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно, нет сомнений, что все механизмы контроля предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Оружие никогда не бывает бесконтрольно, все механизмы контроля, конечно же, должны быть, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьДмитрий ПесковРоссияБезопасность
 
 
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