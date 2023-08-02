https://ria.ru/20230802/oruzhie-1887762522.html

В Белгородской области бойцам территориальной самообороны выдали оружие

В Белгородской области бойцам территориальной самообороны выдали оружие - РИА Новости, 02.08.2023

В Белгородской области бойцам территориальной самообороны выдали оружие

В Белгородской области прошли учения и торжественная церемония вручения оружия и оборудования бойцам территориальной самообороны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:41

2023-08-02T12:41

2023-08-02T15:30

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887813150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a443badb73c0425dcd63c29c6763074b.jpg

БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. В Белгородской области прошли учения и торжественная церемония вручения оружия и оборудования бойцам территориальной самообороны, передает корреспондент РИА Новости. В состав самообороны входят восемь батальонов. На полигоне каждому вручили цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидроновые ружья и ключи от новых автомобилей УАЗ-пикап. Группа бойцов проводила на площадке тренировку по легенде, где предполагалось, что противник использовал дрон для обнаружения нашей самообороны. Отряд был готов к такой ситуации и сбил аппарат из ружья. В тренировку входила демонстрация, как дрон-камикадзе атакует предполагаемое укрепление диверсионной группы. В торжественной обстановке губернатор Вячеслав Гладков вручил стрелковое оружие бойцам, которые прошли огневую и психологическую подготовку. Он отметил, что при взаимодействии с Росгвардией и Минобороны на полигонах будут проводиться учебные стрельбы. "Сейчас находится в рассмотрении Государственной думы закон, который позволит решить вопрос с обеспечением оружием самообороны на другом уровне. Будет нам проще", — сказал Гладков.Он подчеркнул, что бойцы самообороны стали примером для всех и жители Белгородской области гордятся ими. Общественная организация "Сводный оперативный отряд содействия правопорядку" создана по инициативе губернатора Белгородской области в 2022 году. В восьми батальонах самообороны насчитывается 2092 человека, примерно по 360 в каждом. Руководят ими люди с боевым опытом из числа пенсионеров МВД, Минобороны, ФСБ, ФСИН, Росгвардии. Основные задачи отряда — участие в охране общественного порядка, обеспечение безопасности, контролирование скрытых подступов к особо важным объектам, участие в поисках нарушителей границы, содействие силам безопасности в случаях угрозы терактов и вооруженных нападений, оказание пострадавшим неотложной помощи.

https://ria.ru/20230621/kaliningrad-1879501840.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вячеслав гладков