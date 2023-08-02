В Белгородской области бойцам территориальной самообороны выдали оружие
В Белгородской области прошло торжественное вручение оружия бойцам теробороны
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГлава Белгородской области Вячеслав Гладков выдает оружие бойцам территориальной самообороны на полигоне в Белгородской области
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выдает оружие бойцам территориальной самообороны на полигоне в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. В Белгородской области прошли учения и торжественная церемония вручения оружия и оборудования бойцам территориальной самообороны, передает корреспондент РИА Новости.
В состав самообороны входят восемь батальонов. На полигоне каждому вручили цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидроновые ружья и ключи от новых автомобилей УАЗ-пикап.
Группа бойцов проводила на площадке тренировку по легенде, где предполагалось, что противник использовал дрон для обнаружения нашей самообороны. Отряд был готов к такой ситуации и сбил аппарат из ружья. В тренировку входила демонстрация, как дрон-камикадзе атакует предполагаемое укрепление диверсионной группы.
В торжественной обстановке губернатор Вячеслав Гладков вручил стрелковое оружие бойцам, которые прошли огневую и психологическую подготовку. Он отметил, что при взаимодействии с Росгвардией и Минобороны на полигонах будут проводиться учебные стрельбы.
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"Сейчас находится в рассмотрении Государственной думы закон, который позволит решить вопрос с обеспечением оружием самообороны на другом уровне. Будет нам проще", — сказал Гладков.
Он подчеркнул, что бойцы самообороны стали примером для всех и жители Белгородской области гордятся ими.
Общественная организация "Сводный оперативный отряд содействия правопорядку" создана по инициативе губернатора Белгородской области в 2022 году. В восьми батальонах самообороны насчитывается 2092 человека, примерно по 360 в каждом. Руководят ими люди с боевым опытом из числа пенсионеров МВД, Минобороны, ФСБ, ФСИН, Росгвардии. Основные задачи отряда — участие в охране общественного порядка, обеспечение безопасности, контролирование скрытых подступов к особо важным объектам, участие в поисках нарушителей границы, содействие силам безопасности в случаях угрозы терактов и вооруженных нападений, оказание пострадавшим неотложной помощи.