https://ria.ru/20230802/odessa-1887731839.html

В Киеве заявили о повреждении элеватора в Одесской области

В Киеве заявили о повреждении элеватора в Одесской области - РИА Новости, 02.08.2023

В Киеве заявили о повреждении элеватора в Одесской области

В Одесской области Украины взрывом повреждены элеватор и зернохранилище, заявило оперативное командование "Юг". РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:30

2023-08-02T10:30

2023-08-02T10:30

в мире

украина

одесская область

киев

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Одесской области Украины взрывом повреждены элеватор и зернохранилище, заявило оперативное командование "Юг". "Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае... ударил и по элеватору, и по зернохранилищу. Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", нефтебаза загорелась в Измаиле Одесской области Украины. Позже Владимир Зеленский заявил, что больше всего повреждений на юге Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стран.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230728/raketa-1886957999.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф