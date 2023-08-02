https://ria.ru/20230802/odessa-1887731839.html
В Киеве заявили о повреждении элеватора в Одесской области
В Киеве заявили о повреждении элеватора в Одесской области - РИА Новости, 02.08.2023
В Киеве заявили о повреждении элеватора в Одесской области
В Одесской области Украины взрывом повреждены элеватор и зернохранилище, заявило оперативное командование "Юг". РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:30
2023-08-02T10:30
2023-08-02T10:30
в мире
украина
одесская область
киев
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Одесской области Украины взрывом повреждены элеватор и зернохранилище, заявило оперативное командование "Юг". "Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае... ударил и по элеватору, и по зернохранилищу. Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", нефтебаза загорелась в Измаиле Одесской области Украины. Позже Владимир Зеленский заявил, что больше всего повреждений на юге Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стран.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230728/raketa-1886957999.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Одесская область, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
В Киеве заявили о повреждении элеватора в Одесской области
В Киеве заявили о повреждении взрывом элеватора и зернохранилища в Одесской области
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Одесской области Украины взрывом повреждены элеватор и зернохранилище, заявило оперативное командование "Юг".
"Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае
... ударил и по элеватору, и по зернохранилищу. Существенные разрушения получили многоэтажные административные здания", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщало украинское издание "Страна.ua", нефтебаза загорелась в Измаиле Одесской области Украины. Позже Владимир Зеленский
заявил, что больше всего повреждений на юге Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стран.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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