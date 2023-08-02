https://ria.ru/20230802/obvinenie-1887872512.html
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы - РИА Новости, 02.08.2023
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы
Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:00
2023-08-02T21:00
2023-08-02T21:20
в мире
минск
государственный департамент сша
нато
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер."Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии", - заявил Миллер журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвинений Польши в адрес Белоруссии.Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава польского минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
https://radiosputnik.ria.ru/20230801/granitsa-1887690416.html
минск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_52:0:1176:843_1920x0_80_0_0_b2f744fcd6d46aa07f36385e7ae9125b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, государственный департамент сша, нато, польша
В мире, Минск, Государственный департамент США, НАТО, Польша
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы
Госдеп: напряжение между Польшей и Белоруссией недостаточно для 5-й статьи устава НАТО
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии", - заявил Миллер журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвинений Польши в адрес Белоруссии.
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава польского минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
Польша увеличит армейскую группировку на границе с Белоруссией