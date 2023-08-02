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Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы - РИА Новости, 02.08.2023
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21:00 02.08.2023 (обновлено: 21:20 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obvinenie-1887872512.html
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы - РИА Новости, 02.08.2023
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы
Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T21:00
2023-08-02T21:20
в мире
минск
государственный департамент сша
нато
польша
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер."Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии", - заявил Миллер журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвинений Польши в адрес Белоруссии.Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава польского минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
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минск
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в мире, минск, государственный департамент сша, нато, польша
В мире, Минск, Государственный департамент США, НАТО, Польша
Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы

Госдеп: напряжение между Польшей и Белоруссией недостаточно для 5-й статьи устава НАТО

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкГосударственный департамент США
Государственный департамент США - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Государственный департамент США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии", - заявил Миллер журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвинений Польши в адрес Белоруссии.
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава польского минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Польша увеличит армейскую группировку на границе с Белоруссией
1 августа, 21:33
 
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