https://ria.ru/20230802/obvinenie-1887872512.html

Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы

Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы - РИА Новости, 02.08.2023

Госдеп высказался о помощи Варшаве, обвинившей Минск в нарушении границы

Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:00

2023-08-02T21:00

2023-08-02T21:20

в мире

минск

государственный департамент сша

нато

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Приграничное напряжение между Польшей и Белоруссией не влечет задействование 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер."Есть процесс для стран НАТО при задействовании статьи 5 устава, мы еще не на этой стадии", - заявил Миллер журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвинений Польши в адрес Белоруссии.Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава польского минобороны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь, в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

https://radiosputnik.ria.ru/20230801/granitsa-1887690416.html

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минск, государственный департамент сша, нато, польша