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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и три — по Макеевке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T06:41

2023-08-02T06:41

2023-08-02T06:54

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и три — по Макеевке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:55 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 06:00 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 06:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/spetsoperatsiya-1887711052.html

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донецк, макеевка, украина, сцкк, нато, происшествия