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ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:58
2023-08-02T05:58
2023-08-02T06:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05:45 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05:45 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено триснаряда калибром 155 миллиметров; 05:50 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикцаии. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/artilleriya-1887709682.html
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донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ за 5 минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку