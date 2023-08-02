https://ria.ru/20230802/obstrely-1887710337.html

ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023

ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T05:58

2023-08-02T05:58

2023-08-02T06:36

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05:45 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05:45 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено триснаряда калибром 155 миллиметров; 05:50 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикцаии. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/artilleriya-1887709682.html

донецк

кировский район

украина

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донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия