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ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 02.08.2023 (обновлено: 06:36 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrely-1887710337.html
ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T05:58
2023-08-02T06:36
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05:45 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05:45 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено триснаряда калибром 155 миллиметров; 05:50 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикцаии. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/artilleriya-1887709682.html
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донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ за пять минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ за 5 минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05:45 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05:45 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено триснаряда калибром 155 миллиметров; 05:50 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикцаии.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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