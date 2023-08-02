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ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:48 02.08.2023 (обновлено: 06:12 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrely-1887709009.html
ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за ночь выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщается в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T04:48
2023-08-02T06:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 03:25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 04:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887699593.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 03:25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 04:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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