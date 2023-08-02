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ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023

ВСУ за ночь выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за ночь выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщается в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T04:48

2023-08-02T04:48

2023-08-02T06:12

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:00 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 03:25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 04:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230801/spetsoperatsiya-1887699593.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия